İran'da Türk jeti düştü; 11 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden özel Türk jet uçağı İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düştü. Uçakta bulunan 2'si pilot, 1'i hostes ve 8'i yolcu, 11 kadın hayatını kaybetti. Uçaktaki yolcuların bekârlığa veda partisinden dönen iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ile arkadaşları Jasmin Baruh Siloni , Liana Kalma, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun olduğu öğrenildi. Uçaktaki mürettabatın isimlerinin de hostes Eda Uslu ile pilotlar Beril Gebeş ile Melike Kuvvet olduğu ifade edildi.