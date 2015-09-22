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Hac'da yine facia; yüzlerce ölü

Suudi Arabistan'da hacıların şeytan taşladığı Mina'da taşlamadan dönenlerle gidenlerin karşılaşması sonucu izdiham çıktı. İlk belirlemere göre en az 717 kişi hayatını kaybetti, 873 kişi yaralandı

T24Derleyen: T24

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22 Eylül 2015 11:43

Yüz binlerce hacı adayı Arafat yolunda

Mekke'de yoğun günler yaşıyor. Hac vazifesi için Mekke'ye gelen hacı adayları bugünden itibaren Arafat'a çıkmaya başlıyor.

24 Eylül 2015 14:14

Hacda yine facia: Şeytan taşlarken çıkan izdihamda 753 kişi öldü, 887 kişi yaralandı!

Geçtiğimiz günlerde vinç faciasının yaşandığı Kabe'de 107 kişi hayatını kaybetmişti

24 Eylül 2015 15:51

Diyanet: Türk hacılardan vefat bilgisi yok

Hacda yaşanan faciada ilk belirlemelere göre en az 453 kişi hayatını kaybederken 719 kişi yaralandı

24 Eylül 2015 18:33

İran hac faciası için Suudi Arabistan'ı suçladı: Yolu kapattılar

İranlı yetkililer Suudi Arabistan'ın facianın yaşandığı yere yakın bir yolu bilinmeyen nedenle kapattığını iddia etti

24 Eylül 2015 19:25

Diyanet İşleri Başkanı, "Haber alamadığımız 18 hacımız var" dedi, 4'üyle iletişim kuruldu

Mehmet Görmez Suudi Arabistan'da meydana gelen hac faciasına ilişkin açıklama yaptı

24 Eylül 2015 19:41

Suudi Bakan Falih: Faciaya disiplinsiz hacılar neden oldu

"Birçok hacı yetkiler tarafından konan programa riayet etmedi"

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