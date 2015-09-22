Hac'da yine facia; yüzlerce ölü

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Suudi Arabistan'da hacıların şeytan taşladığı Mina'da taşlamadan dönenlerle gidenlerin karşılaşması sonucu izdiham çıktı. İlk belirlemere göre en az 717 kişi hayatını kaybetti, 873 kişi yaralandı
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22 Eylül 2015 11:43
Mekke'de yoğun günler yaşıyor. Hac vazifesi için Mekke'ye gelen hacı adayları bugünden itibaren Arafat'a çıkmaya başlıyor.
24 Eylül 2015 14:14
Geçtiğimiz günlerde vinç faciasının yaşandığı Kabe'de 107 kişi hayatını kaybetmişti
24 Eylül 2015 15:51
Hacda yaşanan faciada ilk belirlemelere göre en az 453 kişi hayatını kaybederken 719 kişi yaralandı
24 Eylül 2015 18:33
İranlı yetkililer Suudi Arabistan'ın facianın yaşandığı yere yakın bir yolu bilinmeyen nedenle kapattığını iddia etti
24 Eylül 2015 19:25
Mehmet Görmez Suudi Arabistan'da meydana gelen hac faciasına ilişkin açıklama yaptı
24 Eylül 2015 19:41
"Birçok hacı yetkiler tarafından konan programa riayet etmedi"
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