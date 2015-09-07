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Dağlıca ve Iğdır'da terör saldırısı: 29 şehit

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Dağlıca bölgesinde PKK'nın 2 askeri araca mayınlı saldırının ardından başlayan operasyonlarda çıkan çatışmada 16 askerin şehit olduğunu 24 saat sonra açıkladı. Iğdır'da ise, Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Köyü yakınlarından geçişi sırasında yola döşenen yaklaşık bir ton bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda 13 polis şehit oldu

T24Derleyen: T24

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