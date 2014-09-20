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49 rehine serbest bırakıldı

IŞİD aralarında Musul Başkonsolosu'nun da bulunduğu 49 rehineyi 101 gün sonra serbest bıraktı. Rehineler serbest kalmalarının ardından Şanlıurfa'ya getirilen rehineleri Başbakan Ahmet Davutoğlu karşıladı

T24Derleyen: T24

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20 Eylül 2014 10:14

IŞİD'in rehin aldığı 49 Başkonsolosluk çalışanı 101 gün sonra serbest

Başbakan Davutoğlu, IŞİD'in alıkoyduğu 49 Musul Başkonsolosluğu personelinden Türk vatandaşı olan 46'sının Türkiye'ye getirildiğini açıkladı

20 Eylül 2014 03:23

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Bülent Arınç: IŞİD'le ilgili büyük bir korku var. Bu korku sadece psikolojik değil çünkü ellerinde modern silahlar var

20 Eylül 2014 12:38

Arınç: Uykusuz geceler geçirildi, sonunda vatandaşlarımız kurtarıldı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç IŞİD'in rehin aldığı 49 vatandaşın serbest bırakılması hakkında açıklamalarda bulundu

20 Eylül 2014 11:54

Başbakan Davutoğlu'nun rehinelerin serbest kaldığı haberini aldığı o an

Başbakan Davutoğlu'nun IŞİD'in elinde rehin tutulan 49 Türk vatandaşının serbest bırakıldığının haberini aldığı o anlar görüntülendi

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Erdoğan: MİT, başarılı bir operasyonla vatandaşlarımızı kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in 11 Haziran'da kaçırdığı Musul Başkonsolosu ve 48 çalışanının kurtarılması hakkında açıklama yaptı

20 Eylül 2014 11:22

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rehinelerle ilgili en son verilen tarih 20 Eylül'dü

'Çok şükür güzel bir haberle güne başladık. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız'

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