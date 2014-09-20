49 rehine serbest bırakıldı

20 Eylül 2014 03:23

'Rehinelerle temasımız sürüyor, sınırı açmasak IŞİD gelip katliam yapacaktı'

Bülent Arınç: IŞİD'le ilgili büyük bir korku var. Bu korku sadece psikolojik değil çünkü ellerinde modern silahlar var