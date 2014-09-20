49 rehine serbest bırakıldı

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IŞİD aralarında Musul Başkonsolosu'nun da bulunduğu 49 rehineyi 101 gün sonra serbest bıraktı. Rehineler serbest kalmalarının ardından Şanlıurfa'ya getirilen rehineleri Başbakan Ahmet Davutoğlu karşıladı
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20 Eylül 2014 10:14
Başbakan Davutoğlu, IŞİD'in alıkoyduğu 49 Musul Başkonsolosluğu personelinden Türk vatandaşı olan 46'sının Türkiye'ye getirildiğini açıkladı
20 Eylül 2014 03:23
Bülent Arınç: IŞİD'le ilgili büyük bir korku var. Bu korku sadece psikolojik değil çünkü ellerinde modern silahlar var
20 Eylül 2014 12:38
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç IŞİD'in rehin aldığı 49 vatandaşın serbest bırakılması hakkında açıklamalarda bulundu
20 Eylül 2014 11:54
Başbakan Davutoğlu'nun IŞİD'in elinde rehin tutulan 49 Türk vatandaşının serbest bırakıldığının haberini aldığı o anlar görüntülendi
20 Eylül 2014 11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in 11 Haziran'da kaçırdığı Musul Başkonsolosu ve 48 çalışanının kurtarılması hakkında açıklama yaptı
20 Eylül 2014 11:22
'Çok şükür güzel bir haberle güne başladık. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız'
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