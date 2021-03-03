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Vitrindekiler – 9

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

03 Mart 2021 13:02

Ahmed Şevket
Aşçı Mektebi
– İstanbul'un birinci sınıf aşçıbaşılarının muavenetiyle, 1920
hazırlayan: Priscilla Mary Işın
Kitap Yayınevi
2021
344 s.

René Girard
Clausewitz’i Tamamlamak
çev. Lale Özcan
Alakarga Sanat yayınları
2021
336 s.

Murat Uyurkulak
Hoca, Baba, Amca, Ben
Can Yayınları
2021
160 s.

Stephen Leacock
Ivır Zıvır Öyküler
çev. Aslı Günay
Dedalus Kitap
2021
122 s.

Noriko Nakayama
Köy kadını, Modernite ve İslam:
Bir Antropoloğun Gözünden 1990'ların Türkiyesi
çev. Tolga Özşen
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
2021
208 s.

Editörler: Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, Türkiz Özbursalı
Katkıda bulunanlar: Sennur Akansel, Yavuz Angınbaş, Tuğçe Ayteş, Havva Alkan Bala, Murat Batmankaya, Esin Benian, Serhan Ceyhan, Metin Çavuş, Perran Dinçer, Fehmi Erbaş, Nevnihal Erdoğan, Raşit Gökçeli, Sedef Gönenç, Nagehan Açımuz İşbakan, M. Ayşe Kalay, Cihan Fikri Kalay, Emre Karacaoğlu, Burçe Karadağ, Senay Karadağ, Semiha Kartal, Hayri Kaan Köksal, Emine Köseoğlu, Demet Mutman, Pınar Kısa Ovalı, Türkiz Özbursalı, Gökçe Özdem, Cansu Özge Özmen, Bilge Ataç Özsoy, E. Gülay Er Pasin , Ertuğrul Pek, Sema Sandalcı, Sema Soygeniş, Simlâ Sunay, Selma Kayhan Tunalı, Bülent Uçar, Aynur Yerebasmaz, Ersan Yıldız, Selin Yıldız 
YEM Yayın
2021
432 s.
 
 
çev. Barış Gönülşen
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
412 s.
 
 
Burhan Sönmez
İletişim Yayınları
2021
328 s.
 
 
Kıvanç Tanrıyar
Tekinsiz Sorularla Baş Başa
Ardis Kitap
2021
120 s.
 
 
Füsun Akatlı
Ütopyalar İyidir – Felsefe Yazıları
Kırmızı Kedi Yayınları
2021
408 s.
 
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