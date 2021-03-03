Vitrindekiler – 9

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Ahmed Şevket
Aşçı Mektebi
– İstanbul'un birinci sınıf aşçıbaşılarının muavenetiyle, 1920
hazırlayan: Priscilla Mary Işın
Kitap Yayınevi
2021
344 s.
René Girard
Clausewitz’i Tamamlamak
çev. Lale Özcan
Alakarga Sanat yayınları
2021
336 s.
Murat Uyurkulak
Hoca, Baba, Amca, Ben
Can Yayınları
2021
160 s.
Stephen Leacock
Ivır Zıvır Öyküler
çev. Aslı Günay
Dedalus Kitap
2021
122 s.
Noriko Nakayama
Köy kadını, Modernite ve İslam:
Bir Antropoloğun Gözünden 1990'ların Türkiyesi
çev. Tolga Özşen
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
2021
208 s.