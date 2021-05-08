Vitrindekiler – 18

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Berthe Georges-Gaulis’den Mektuplar:
Bir Fransız Gazetecinin Türkiye ve Ortadoğu İzlenimleri
der. Aliye Pekin Çelik, Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen
Koç Üniversitesi Yayınları
2021
200 s.
Nathalie Prince, Christophe Prince
Böyle Söylüyordu Nietzsche
çev. Siren İdemen
Resimleyen: Yann Damezin
Metis Yayınları
2021
Ernst Jünger
Eumeswil
çev. Süheyla Kaya
Jaguar Kitap
2021
284 s.
Susan Buck-Morss
Günümüzde Devrim
çev. Onur Yıldız
Nika Yayınevi
2021
120 s.
René Daumal
İçki Âlemi
çev. Orhan Baltacıgil
Dedalus Kitap
2021
130 s.
Robert Walsh
İrlandalı Bir Vaizin Gözüyle II. Mahmud İstanbul'u
çev. Zeynep Rona, Çağatay Anadol
Kitap Yayınevi
2021
büyük boy, 656 s.
Murat Belge
İstanbul'un Surları ve Kapıları
Kültür A.Ş.
2021
büyük boy, 296 s.
Slavoj Žižek, Frank Ruda, Agon Hamza
Marx Okumak
çev. Barış Engin Aksoy
Kolektif Kitap
2021
169 s.
J. G. Ballard
Merhaba Amerika
çev. Özge Ege Altan
Sel Yayıncılık
2021
240 s.
Alan E. Steinweis, Douglas G. Morris, Hans-Christian Jasch, Harry Reicher, Kenneth F. Ledford, Konrad H. Jarausch, Raphael Gross, Robert D. Rachlin
Nazi Almanyası’nda Hukuk: İdeoloji, Fırsatçılık ve Adaletin Saptırılması
çev. Kıvılcım Turanlı
Zoe Kitap
232 s.
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