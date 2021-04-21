Vitrindekiler - 16

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Fırat Güllü
Adı Olmayan Adam
Deli Dolu Yayınları
2021
248 s.
Yvan Pommaux
Bitmeyen Savaş: Troya
renklendiren: Nicole Pommaux
çev. Gülden Kurt Gevinç
Yordam Kitap
2021
büyük boy, ciltli, 80 s.
Taner Akçam
Ermeni Soykırımı'nın Kısa Bir Tarihi
Aras Yayıncılık
2021
192 s.
Susan Wise Bauer, Jessie Wise
Evde Klasik Eğitim
çev. Mehmet Moralı
Alfa Yayıncılık
2021
662 s.
Luc de Brabandere
Homo İnformatics
Bilişim, Matematik ve Mantığın Kesişen Dünyaları
çev. İlhan Burak Tüzün
Vakıfbank Kültür Yayınları
2021
112 s.
Wolfgang Borchert
Kapıların Dışında
çev. Behçet Necatigil
Can Yayınları
2021
7. baskı
120 s.
Stephan Lewandowsky, John Cook
Komplo Teorisi El kitabı
çev. Can Başaçek
teyit.org
2021
PDF, 12 s.
Alain Corbin
Rönesanstan Günümüze Sessizliğin Tarihi
çev. Işık Gören
Kolektif Kitap
2021
115 s.
Ian Rankin
Şelale
Bir Dedektif John Rebus Polisiyesi: 12
çev. Mehmet Gürsel
Alfa Yayınları
2021
648 s.
Çimen Günay Erkol
Yaralı Erkeklikler:
12 Mart Romanlarında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke
İletişim Yayınları
2021
328 s.
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