Vitrindekiler – 15

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Orçun Türkay
Bir Serap Günce
YKY
2021
64 s.
Hugo Pratt
Corto Maltese 4: Keltler
çev. Goncagül Erdoğdu
YKY
2021
136 s.
Evden Kaçmanın Yolları
derleyen: Defne Suman
Katkılar: Ayşe Sarısayın , Ayşen Bayazıt Melik , Beliz Güçbilmez , Berna Durmaz , Çiler İlhan , Defne Suman, Duygu Bingöl , Feryal Tilmaç, Gamze Güller , İsmail Güzelsoy , Mehmet Cevat Yıldırım , Menekşe Toprak , Mevsim Yenice , Müge İplikçi , Neslihan Önderoğlu , Nurhan Suerdem, Onur Çalı , Orhan Pamuk , Sedef Betil , Serkan Türk , Sibel Oral , Volkan Emre Çalı , Yalçın Tosun , Yavuz Ekinci
Doğan Kitap
2021
240 s.
C. D. Rose
Herkes Başka Biriyken Kim Kimdir
çev. Emre Ağanoğlu
Notos Kitap
2021
240 s.
Jean-Pierre Duprey
Kendi Kopyasının Ardında
çev. Mehmet Bağış
Önsöz: André Breton
Ve Yayınevi
2021
88 s.
Mor Öyküler
Derleyen: Sevda Karadağ Çırak
Katkılar: Arzu Armağan Akkanatlı, Arzu Eylem, Arzu Uçar, Ayça Erkol, Banu Özyürek, Berna Durmaz, Çilem Dilber, Esmahan Devran İnci, Fatma Nuran Avcı, Jale Sancak, Kader Menteş Bolat, Mevsim Yenice, Müge İplikçi, Neslihan Yiğitler, Nurhan Suerdem, Nilüfer Altunkaya, Onur Bütün, Semrin Şahin, Serap Üstün, Sibel Öz
Nota Bene Yayınları
2021
152 s.
Füruzan
Parasız Yatılı - 50 Yaşında (Numaralı özel baskı)
YKY
2021
büyük boy, 177 s.
Şehir Söner Biz Yanarız – Pavyon Öyküleri
Derleyen: Süreyya Köle
Katkılar: Adalet Temürtürkan, Ayşe Nilay Özkan, Ayşegül Daylan, Ayten Kaya Görgün, Bilge Fatma Akbaş, Dilek Üstündağ, Dursaliye Şahan, Duygu Terim, Fulya Bayraktar, Gamze Güller, Gül Parlak, Handan Gökçek, İzmirli Burcu, Kafiye Müftüoğlu, Nalan Çelik, Semrin Şahin, Seyhan Arman, Süreyya Köle, Şirvan Erciyes, Şule Temel, Tuba Aksu, Zerrin Saral, Zeynep Aliye, Kevser Ruhi
H2O Kitap
2021
176 s.
Wilhelm Schmid
Seks Olmayınca – Yeniden Başlama Sanatı Üzerine
çev. Tanıl Bora
İletişim Yayınları
2021
110 s.
Gertrude Stein
Üç Hayat
çev. Ferit Burak Aydar
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
264 s.
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