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ELİF TANRIYAR

Söyleşi

“Benim bütün derdim zamanın duygusunu kaydetmek”

Fotoğraf sanatçısı Ani Çelik Arevyan'ın, yaklaşık otuz yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerinde çektiği fotoğrafları arasında keşfettiği geçişleri birleştirmesinden oluşan kişisel sergisi Olduğu Gibi, Galata Rum Okulu'nda izleyicisiyle buluşuyor

ELİF TANRIYAR
Söyleşi

Nabokov'un göz kamaştırıcı İhtişam'ı…

İhtişam, sahip olduğu edebî parıltısının yanı sıra çeviribilime dair nitelikli bir örnek de… Öyküsüyle Nabokov için kişisel bir öneme de sahip olan kitabın Türkçeleştirme serüvenini Sabri Gürses'ten dinledik

ELİF TANRIYAR
Dosya

Kelimelerin yerine tatlar, kahramanların yerine yemekler geçtiğinde

Usta yazarların büyük bir “iştahla” betimleyip durdukları tatlar, yemekler ve sofralardan neden haz duyarız? Bu soruya yanıt aramak için edebiyatın "lezzetli" anlatımlarına yakından bakalım...

ELİF TANRIYAR
Her Şey

Varlığın özünü yakalayan mimar ve filozof Louis I. Kahn’a bir bakış

Pera Müzesi'nde ziyaretçilerini bekleyen Louis Kahn'a Yeni/den Bakış sergisi, 20. yüzyıl mimarlığının önemli isimlerinden, filozof ve eğitimci Louis Kahn'ın dünyasına, Cemal Emden'in fotoğrafları aracılığıyla bakmamızı sağlıyor

ELİF TANRIYAR
Dosya

Dostluğun son parlak yazı

Joseph Roth ve Stefan Zweig’ın hayatları boyunca süren, kardeşten öte dostluklarının öyküsünün izini, Ostend: Stefan Zweig, Joseph Roth, and the Summer Before the Dark adlı yarı kurgu eser aracılığıyla sürdük...

ELİF TANRIYAR
Dosya

Kalliope’nin fısıltısını duyanlar…

Yazarlar, ilham perilerinin ilk mesajlarını nasıl duyup, yazmaya adım atıyorlar? Bu, çocukluklarından beri hissettikleri bir durum mu, yoksa onları hayatın başka başka yollarında yürürlerken beklenmedik bir şekilde mi yakalıyor?

ELİF TANRIYAR
Söyleşi

Füreya’yı “anmak” kadar “anlamak”

Seramik sanatının Türkiye’deki önde gelen temsilcilerinden Füreya Koral’ın sanatı ve yaşamından kesitler, kapsamlı bir retrospektif sergiyle 18 Ocak’a kadar Akaretler Sıraevler’de izleyiciyle buluşuyor. Bu vesileyle serginin küratörleriyle konuştuk...

ELİF TANRIYAR
Kritik

Nobel peşinde Japon edebiyatı

Her yıl Ekim ayı geldiğinde tüm dünyada “Acaba bu yıl Nobel’i kim kazanacak” sorusu peşindeki heyecan dalgası, Japonya’da çok daha şiddetli yaşanıyor. Bunun kökeni aslında biraz da Japonya’nın tarihiyle ilgili...

ELİF TANRIYAR
Kritik

Kadınların ışığı hiç sönmesin!

Öncü Kadınlar, Bir Direnişin Hikâyesi, tarih çizgisinde küçük ileri geri gidişlerle, kadınların gerçek öyküsünü kurgu bir karakter olan hizmetçi Sally üzerinden anlatıyor

ELİF TANRIYAR
Kritik

“Bir kişi çünkü, dünya demektir. Dünya da hikâye…”

Nermin Yıldırım, kalemini defterine dokundurmadan önce mutlaka kalbine değdirdiğini hissettiren duyarlılığıyla; yalnızca yetenekli ve özgün değil, vicdanının güzelliğiyle de farklı bir yazar...

ELİF TANRIYAR
Portre

Bir "kalem sincabı" Italo Calvino

Italo Calvino edebiyatının masalla gerçek arası dinamiği, ütopya ile ilişkisi ‘çöp ve karıncalarla’ kaplı bir dünyanın ortasına açtığı labirent, insan- hakikat ilişkisini edebiyatın başkişisi yapar

ELİF TANRIYAR
Kritik

Sadece var olabilmek ya da erkeklerin hikâyeleri

Ahmet Altan’ı okumak bende hep kendini bir akarsunun kollarına bırakıp yüzme duygusu uyandırır. Kâh hızlanan kâh yavaşlayan bir ritme sahiptir bu akıntı ama sizi hep doğal bir akışta taşır...

ELİF TANRIYAR

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