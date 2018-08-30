Fotoğraf sanatçısı Ani Çelik Arevyan'ın, yaklaşık otuz yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerinde çektiği fotoğrafları arasında keşfettiği geçişleri birleştirmesinden oluşan kişisel sergisi Olduğu Gibi, Galata Rum Okulu'nda izleyicisiyle buluşuyorELİF TANRIYAR
Pera Müzesi'nde ziyaretçilerini bekleyen Louis Kahn'a Yeni/den Bakış sergisi, 20. yüzyıl mimarlığının önemli isimlerinden, filozof ve eğitimci Louis Kahn'ın dünyasına, Cemal Emden'in fotoğrafları aracılığıyla bakmamızı sağlıyorELİF TANRIYAR
Seramik sanatının Türkiye’deki önde gelen temsilcilerinden Füreya Koral’ın sanatı ve yaşamından kesitler, kapsamlı bir retrospektif sergiyle 18 Ocak’a kadar Akaretler Sıraevler’de izleyiciyle buluşuyor. Bu vesileyle serginin küratörleriyle konuştuk...ELİF TANRIYAR
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