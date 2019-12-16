Edebiyatın susan, sessiz hayvanları sessizlikleriyle dinleme gerekliliğini hatırlatıyorlar bize. Bu sessizliğin içindeki imkânlar gözardı edilmemeli. Çünkü ancak bu imkânlar üzerine düşünürsek goril Harambe’nin öldürülmesini sorgulayabiliriz...BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Neden dostluğa sırtını döndü çağdaş edebiyat? Aslında dönmediğini ve sadece arkadaşlıktan, dostluktan anladığımızın değiştiğini ya da ilişki türlerimizin çeşitlendiğini, belki de ilişkiler konusundaki kelime haznemizin geliştiğini söyleyebilirizBAŞAK BİNGÖL YÜCE
Edebiyat gazeteciliğinin dünyada nasıl yapıldığını anlamak için Batı’daki uygulama ve tartışmaları inceledik. Le Monde'un kitap eki editörü Jean Birnbaum ve kitap tanıtım sitesi Complete Review’un editörü Michael Orthofer deneyimlerini anlattıBAŞAK BİNGÖL YÜCE
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