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BAŞAK BİNGÖL YÜCE

English

"Harold Bloom is a badly needed antidote to what goes on in today’s academy"

David Mikics, the editor of Bloom's last book "The American Canon," answered K24’s questions about Bloom’s legacy and posthumous publications

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Söyleşi

"Bloom yana yakıla akademinin panzehirini arıyordu"

Harold Bloom'un ölümünden bir gün sonra yayımlanan kitabı "Amerikan Kanonu"nun editörü, edebiyat profesörü ve "Aceleci Bir Çağda Yavaş Okuma" kitabının yazarı David Mikics, K24'ün sorularını yanıtladı

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Portre

Harold Bloom’un ardından: Ihlamur Sokağı’nda soğuk bir gün

Bloom hüzünlüydü ama umutsuz olduğunu sanmıyorum. Edebiyatın geleceğine ilişkin öngörüsünü sorduğumda şu cevabı almıştım: “Hiçbir şeyin hayal gücüne dayalı edebiyatı öldüreceğini düşünmüyorum"

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Kritik

Clarice, ben ve diğerleri

Kurtuldum: Çünkü kurtulmak, Clarice Lispector’un da yapmaya çalıştığı. Kurtulmak, çığlık atma hakkının kullanılması. Bazı metinleri çevirmek de çığlık atmak ya da bu hakkı kullanmak olabilir mi...

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Dosya

“İnsan olmayan”ı yeniden düşünürken edebiyatın imkânları

Edebiyatın susan, sessiz hayvanları sessizlikleriyle dinleme gerekliliğini hatırlatıyorlar bize. Bu sessizliğin içindeki imkânlar gözardı edilmemeli. Çünkü ancak bu imkânlar üzerine düşünürsek goril Harambe’nin öldürülmesini sorgulayabiliriz...

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
English

Rumi: A world poet

Lately there has been an increase in the number of scholars and translators of Mawlana Jalaluddin Rumi. Brad Gooch, Jane Ciabattari, Prof. Ahmet T. Karamustafa, Murat Umut İnan, and Emine Tuğcu reflect on the recent international attraction to Rumi

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Kritik

Kitap kulübünden öteki kıtaya Harper Lee

Harper Lee, yaşamı boyunca ilk romanının getirdiği şöhretin gururuna kapılmamaya çalışmış, Bülbülü Öldürmek’te de bunu yazmıştı: “Aklı olan yeteneklerinden gururlanmaz.”

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Dosya

Metne getirilen ilk yorum: kitap kapağı

New York Times kitap ekinin sanat direktörü Matt Dorfman, Alfred A. Knopf Yayınevi’nin tasarımcısı Janet Hansen ve By Its Cover’ın yazarları Prof. Dr. Ned Drew ve Doç. Dr. Paul Sternberger ile dünden bugüne kitap kapaklarını konuştuk

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Dosya

Norton yaprakları kadar şeffaf mı?

Norty’ler söz konusu olduğunda sorulabilecek diğer bir soru da antolojilerin neye göre değiştiği: Norton mu sınıfın zevkini, sınıfın değişen zevki mi Norton antolojilerini belirliyor?

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Dosya

Dostluğun halleri: Omuz başındaki elin ötesi

Neden dostluğa sırtını döndü çağdaş edebiyat? Aslında dönmediğini ve sadece arkadaşlıktan, dostluktan anladığımızın değiştiğini ya da ilişki türlerimizin çeşitlendiğini, belki de ilişkiler konusundaki kelime haznemizin geliştiğini söyleyebiliriz

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Soruşturma

Dünya Rumi’yi okuyor çünkü…

Son yıllarda dünyada Mevlana Celaleddin Rumi konusunda çalışan akademisyenler de, çevirmenler de artıyor. Dünyadan ve Türkiye'den Rumi'yle ilgilenen akademisyenler bu ilginin nedenlerini K24'e anlattı...

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Soruşturma

Dünyada edebiyat gazeteciliği: “Haber kalan haber”i tanıtmak

Edebiyat gazeteciliğinin dünyada nasıl yapıldığını anlamak için Batı’daki uygulama ve tartışmaları inceledik. Le Monde'un kitap eki editörü Jean Birnbaum ve kitap tanıtım sitesi Complete Review’un editörü Michael Orthofer deneyimlerini anlattı

BAŞAK BİNGÖL YÜCE

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