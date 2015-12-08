Zschaepe soruları yazılı istedi



Münih Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili devam eden NSU davasında önemli bir aşamaya gelindi. Salı günü görülen duruşmada Beate Zschaepe'nin avukatlarından Mathias Grasel, müvekkili tarafından kaleme alınan ifadeyi duruşmada kendisinin okuyacağını, Beate Zschaepe'nin bizzat ifade vermeyeceğini söyledi.

Zschaepe'nin mahkeme heyetinin sorularını da kendisinin yanıtlamak istemediğini belirten avukat, bunun yerine bir soru listesi hazırlanmasını teklif etti. Soru listesinde mahkeme heyetinin sanığa yönelttiği sorulara müvekkiliyle birlikte yanıt vereceklerini, yanıtları da önümüzdeki duruşmalarda yine kendisinin okuyacağını belirten Grasel'in bu talebine mahkeme heyetinden henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmedi.

Yargıç Manfred Götzl, yaklaşık 2,5 yıldır süren davada sanık avukatları ve tanıklara soruları sadece sözlü olarak yöneltmiş, yazılı ifade uygulamasına bugüne dek başvurulmamıştı.

İfade vermesi ertelendi

Davanın başlangıcından beri susma hakkını kullanan Beate Zschaepe'nin yaklaşık bir ay önce suskunluğunu bozacağı açıklanmıştı. Zschaepe'nin 8 Aralık'ta ifade vermesi bekleniyordu. Ancak davaya ara verilmesi ve ardından Avukat Mathias Grasel'in izinli olması nedeniyle Zschaepe'nin ifadesi ertelenmişti.

Zschaepe'nin özellikle NSU örgütünün bağlantıları ile açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Zschaepe ayrıntılı bir ifade vermesi durumunda örgütün bağlantıları ve uzantılarına ulaşılmasının mümkün olabileceği tahmin ediliyor.

Zschaepe'nin sağlık durumu

Öte yandan Zschaepe'nin ruhsal durumunun da yerinde olmadığına ilişkin iddialar ileri sürüldü. Basında yer alan iddialara göre sanık kısa süre önce bir ağlama krizine kapıldı.

Yargıç bu konuya açıklık getirmek için duruşmada "Nasılsınız?" diye sordu. Zschaepe ise kısaca kafasını sallayarak "İyi" yanıtını verdi. Zschaepe'nin sinir krizi geçirdiğine dair haberleri ise avukatı yalanladı.