Zschäpe: Peggy'yi tanımıyorum

Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün baş sanığı Beate Zschäpe öldürülen Peggy adındaki kız çocuğu hakkında bilgi sahibi olmadığını açıkladı. Zschäpe bu ifadeyi Münih'te görülmekte olan NSU davasının perşembe günkü celsesi sırasında avukatı aracılığıyla verdi. Mahkeme heyeti başkanı Manfred Götzl Ekim ayında Beate Zschäpe'ye, Peggy hakkında medya haberleri dışında herhangi bir bilgiye ulaşıp ulaşmadığını sormuştu. DNA tahlilleri sonucunda NSU örgütüyle Peggy'nin öldürülmesi arasında ilinti olabileceği sonucuna varılmıştı. Zschäpe soruya ‘Hayır' cevabını verdi.

Peggy 2001 yılında kaybolmuş ve birkaç ay önce Thüringen eyaletindeki bir ormanda cesedinden kalan kemik parçaları bulunmuştu. Peggy'nin bulunduğu yerde NSU’nun hayatta olmayan üyesi Uwe Böhnhardt'ın genetik parmak izine rastlanmıştı. DNA izinin, 2011 yılında ölen Böhnhardt'ın cesedi incelenirken kullanılan gerecin Peggy'nin bulunduğu yerde de kullanılması sonucu kirlenme nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin edilmekteydi.

‘Pornografik resimlerle ilgimiz yok'

Zschäpe NSU üçlüsünün evindeki bilgisayara kayıtlı çocuk fotoğraflarıyla da ilgisi olmadığını açıkladı. Müdahil avukatları resimlerin arasında pornografik olanlarının da bulunduğunu belirtmişlerdi. Bilgisayarı Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ile birlikte kullandıklarını ancak belleğinde çocuk görüntülerinin bulunduğunu dava dosyasından öğrendiğini açıklamıştı.

Beate Zschäpe aynı zamanda 2011 yılında intihar eden örgütün diğer ikilisinin de bilgisayardaki resimlerle ilgilerinin olmadığını ve resimlerin bilgisayara monte ettikleri kullanılmış bellekte kalmış olabileceğini belirtmişti.

Zschäpe üyesi olduğu NSU örgütünün ırkçı nedenlerle işlediği 10 cinayet ve düzenlediği iki bombalı saldırının zanlısı olarak yargılanıyor. Kadın sanık cinayetleri işleyen Böhnhardt ve Mundlos'a yardım etmek ve ikilinin işlediği cinayetlerden haberdar olmakla suçlanıyor.

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DW, dpa/AG, GA