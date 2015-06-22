'Zschäpe konuşmayı düşünüyor'



Almanya'da 8'i Türk, biri Yunan, biri de Alman olmak üzere 10 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında 2 yıllık yargı sürecinin ardından dönüm noktası niteliğinde bir gelişme yaşanıyor. Der Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, yaklaşık 211 duruşmada sessiz kalmayı tercih eden NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschäpe, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu 4 sayfalık elle yazılmış dilekçede sessizliğini bozmak istediğini belirtiyor. Ancak önkoşul olarak üç savunma avukatı ile ilişkilerin kesilmesini gösteriyor. Zschäpe, geçen hafta perşembe günü Mahkeme Başkanı Manfred Götzl’e gönderdiği dilekçede "Tamamen ifade verme düşüncesi ile meşgul olduğum için, işbirliğinin devamı mümkün değil" ifadelerine yer verdi. Ancak Zschäpe, hangi konuda ifade vermek istediğini belirtmedi.

Zschäpe dilekçesinde, savunma avukatları ile neden yollarını ayırmak istediğine dair gerekçesini bir kez daha belirtti. Zschäpe her üç avukatı Anja Sturm, Wolfgang Herr ve Wolfgang Stahl tarafından, eğer stratejisini değiştirir ve münferit suçlamalar hakkında ifade verirse, avukatlığını üstelenmekten vazgeçmek ile tehdit edildiğini öne sürüyor.

Avukatlar suçlamaları reddediyor

Üç savunma avukatı da mahkemeye ayrı ayrı sundukları yazılı açıklamada Zschäpe’nin suçlamalarını reddediyor. Özellikle de müvekkillerini tehdit etme suçlamasını.

Davaya müdahil olan birçok kişi ise Zschäpe’nin artık konuşmasını umuyor. Zira açıklığa kavuşturulması gerekenler arasında; özellikle NSU terör örgütünün 10 cinayet kurbanını nasıl seçtiği, Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt adlı Neonazilerin sahip olduğu 20'den fazla silaha nasıl ulaştığı da bulunuyor.

Beate Zschäpe iki yıllık yargı sürecinde hiç konuşmadı. Zschäpe bu durumdan duyduğu rahatsızlığı daha önce de psikologuna açıklayarak, Münih’te iki yıldır süren duruşmalarda susmanın kendisi için dayanılmaz bir hale geldiğini söylemişti.