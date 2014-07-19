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Dünya
Deutsche Welle

Zschaepe gerekçesini sundu

Almanya’nın Münih kentinde devam eden NSU davasının baş sanığı Beate Zschaepe, avukatlarını neden değiştirmek istediğini açıkladı.

19 Temmuz 2014 17:41

Almanya'da 2000 – 2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan aşırı
sağcı NSU örgütüyle ilgili davanın baş sanığı Beate Zschaepe, kısa bir süre önce savunmasını
yapan üç avukata güvenini yitirdiğini açıklamıştı.

Zschaepe, avukatlarının neden değiştirmek istediğine dair gerekçesini ise Münih Eyalet Yüksek
Mahkemesi'ne sundu. Mahkeme sözcüsü Andrea Titz, resmi olarak basında çıkan haberleri
doğrulamadı ancak salı günkü duruşmanın planlandığı gibi yapılacağını belirtti.

Alman Focus dergisinin haberine göre, Zschaepe, gerekçesinde üç avukatının davayı yürütme
biçimlerini eleştirdi. Ancak dilekçede Zschaepe'nin avukatları Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl ve
Anja Sturm ile büyük bir tartışmadan ise bahsedilmedi.

Zschaepe, bugüne dek duruşmalarda sessiz kalma strateji izlemişti. Focus dergisi, NSU davasının
baş sanığının bu stratejiyi değiştirmek istemediğinin görüldüğünü yazdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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