Zschaepe gerekçesini sundu

Almanya'da 2000 – 2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan aşırı

sağcı NSU örgütüyle ilgili davanın baş sanığı Beate Zschaepe, kısa bir süre önce savunmasını

yapan üç avukata güvenini yitirdiğini açıklamıştı.

Zschaepe, avukatlarının neden değiştirmek istediğine dair gerekçesini ise Münih Eyalet Yüksek

Mahkemesi'ne sundu. Mahkeme sözcüsü Andrea Titz, resmi olarak basında çıkan haberleri

doğrulamadı ancak salı günkü duruşmanın planlandığı gibi yapılacağını belirtti.

Alman Focus dergisinin haberine göre, Zschaepe, gerekçesinde üç avukatının davayı yürütme

biçimlerini eleştirdi. Ancak dilekçede Zschaepe'nin avukatları Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl ve

Anja Sturm ile büyük bir tartışmadan ise bahsedilmedi.

Zschaepe, bugüne dek duruşmalarda sessiz kalma strateji izlemişti. Focus dergisi, NSU davasının

baş sanığının bu stratejiyi değiştirmek istemediğinin görüldüğünü yazdı.