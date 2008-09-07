Zorro buluşturdu

1919 yılında Pulp dergisi yazarı Johnston McCulley tarafından yaratılan hayali halk kahramanı Zorro'nun buz üstündeki gösterisi, önceki akşam İstanbul seyircisiyle buluştu. Ali Güven'in Zorro'yu seslendirdiği gösterinin anlatımını Tamer Karadağlı üstlendi. Karadağlı, "Zorro Biz Efsanesi" gösterisinin galasına kızı Zeyno ve eski eşi Arzu Balkan'la birlikte geldi. Basın mensuplarının barışma ile ilgili sorulanı geçiştiren Karadağlı, Star TV'de yayınlanan "Son Ağa" dizisinin başarısıyla ilgili soruya da, "Önemli olan ligde kalmayı başarmaktır" yanıtını verdi.



