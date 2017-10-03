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Zonguldak'ta kaza: 1 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kontrolden çıkarak öndeki iki otomobile çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

03 Ekim 2017 16:50

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, kontrolden çıkarak öndeki iki otomobile çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı.
Kaza, Zonguldak-İstanbul yolu Ereğli Plajlar mevkiinde meydana geldi. 23 yaşındaki Kadir Yılmaz yönetimindeki 67 SD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün \'makas atarak\' sollamak istediği öndeki iki otomobile çarparak bariyerlere savruldu. Kadir Yılmaz yaralanırken, diğer araçların sürücüleri yara almadan kurtuldu. Alkollü olduğu anlaşılan Kadir Yılmaz, tedaviyi kabul etmeyince sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kaza yerine gelen yakınları ve polis tarafından ikna edilerek ambulansa bindirilen Yılmaz, Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz\'ın 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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