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Eğitim

Zonguldak'ta karne heyecanı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta karnelerini alan öğrenciler, yarı yıl tatiline girmenin heyecanını yaşadı

18 Ocak 2019 15:06

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta karnelerini alan öğrenciler, yarı yıl tatiline girmenin heyecanını yaşadı.
Mithatpaşa İlkokulu\'nda, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrencilere karnelerini öğretmenleri verdi. Öğrenciler, iki haftalık tatile çıkmanın sevincini öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı. Ardından hep birlikte karnelerini havaya kaldırarak sevinç gösterisinde bulundu.
Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ali Özdoğan, öğrencilere tatil süresince bol bol dinlenmelerinin yanı sıra kitap okumalarını tavsiye etti.

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