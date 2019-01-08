Zonguldak'ta eğitime kar engeli

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, okullar bugün tatil edildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kar tatili haberini sosyal medya hesabı Twitter\'dan duyurdu. Kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıklayan Bektaş, \"Evet kar fena bastırdı. Çocuklar siz kazandınız. Bugün de Zonguldak merkez ilçe, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde eğitime ara verdik. Engelliler ve hamileler için de bu karar geçerli. Güvenliğiniz her şeyden önemli. Tabii eğitiminiz de\" dedi.