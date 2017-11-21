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Zonguldak'ta dev dalgalar mendireği aştı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu

21 Kasım 2017 18:55

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Limanda kayalıklara çarpıp, yükselen dalgalar, mendireği aşarak, limanın içine ulaştı.
Kentte etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 25 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar, oluştu. Zonguldak Limanı\'nda kayalıklara çarparak, yükselen dalgalar, mendireği aşıp, limanın içine kadar ulaştı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle limana sığındı. Bazı tekneler ise dev dalgalar nedeniyle hasar gördü.

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