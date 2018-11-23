Zonguldak'ın acı gerçeği kaçak ocaklar

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, maden ocaklarında son 5 yılda meydana göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında ölen 83 maden işçisinden 29\'u kaçak işletilen ocaklarda yaşamını yitirdi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, önceki gün kaçak ocakta meydana gelen göçükte ölen 3 madenciyle birlikte 2018 yılında iş kazalarında yaşamını yitiren madenci sayısının 8\'e yükseldiğini dikkat çekerek, \"Ölen 8 işçinin yüzde yüzü kaçak ocakta çalışıyor olması bölgedeki işsizlik nedeniyle insanların ölümü göze alarak kaçak ocaklardan ekmek parası kazanma derdine düştüğünü açıkça gösteriyor\" dedi.

Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamada 3 maden işçisinin hayatını kaybetmesi, Türkiye\'nin en büyük taşkömürü havzası Zonguldak\'taki kaçak ocakları tekrar gündeme getirdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun (TTK) yanı sıra özel kömür işletmelerinde de üretimin yapıldığı Zonguldak\'ta yasa dışı ve ruhsatsız olan kaçak ocaklarda da üretim yapılıyor. İş bulamayan madenciler, iş kazalarına ve ölüm tehlikesine rağmen iş güvenliği tedbirlerinden yoksun ocaklarda günlük ortalama 100 lira yevmiye karşılığında çalışıyor. Kentte birçok kişi, geçimini bu ocaklardan sağlıyor. TTK ile özel ocaklarda üretilen ve tonu 700- 800 liradan satılan kömür ise kaçak ocaklarda yarı fiyattan satılıyor. Son 5 yılda TTK\'da 14, ruhsatlı özel kömür işletmelerinde 40, kaçak ocaklarda ise 29 maden işçisi yaşamını yitirdi. Kaçak ocaklarda 1992\'den bu yana ise göçük, patlama, gaz zehirlenmesi ve diğer iş kazaları sonucu toplam 142 kişi hayatını kaybetti.

TESPİT EDİLEN OCAKLAR İMHA EDİLİYOR

TTK, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen kaçak ocaklar imha edilerek mühürleniyor. 3 maden işçisinin öldüğü kaçak ocağında girişi kapatılarak mühürlendi. Son 5 yılda tespit edilen bin 461 kaçak ocakla ilgili işlem yapılırken, bunlardan 491\'i hakkında TTK tarafından Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunuldu. Dinamitle patlatılarak, mühürlenen bu ocaklardan çoğu, yapılan denetimlere rağmen daha sonra tekrar üretime açıldı. Jandarma yaklaşık 5 yılda kaçak ocaklardan tespit ettiği 614 bin 590 kilo kaçak kömürü İl Özel İdaresi yetkililerine teslim etti.

\'İŞSİZLİK KAÇAK OCAKLARDA ÇALIŞMAYA MECBUR EDİYOR\'

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, hayatını kaybeden 3 madenciyle birlikte 2018 yılında ölen 8 maden işçisinin hepsinin kaçak ocakta hayatını kaybettiğini söyledi. Hayatını kaybeden tüm işçilerin kaçak ocaktan olmasının bölgedeki işsizliğin hangi boyutlara geldiğini gözler önüne serdiğini ifade eden Demirci, şöyle dedi:

\"Ölen 8 işçinin tamamının kaçak ocakta çalışıyor olması bölgedeki işsizlik nedeniyle insanların ölümü göze alarak kaçak ocaklardan ekmek parası kazanma derdine düştüğünü açıkça gösteriyor. Önceki gün, özel sektör olarak bildiğimiz ama sonradan ruhsatsız olduğunu öğrendiğimiz bir ocakta 3 kardeşimizi, canımızı toprağa verdik. Zonguldak\'ın maalesef kaderi diyoruz ama bu artık kader olmaktan çıktı. Biz bu tür iş cinayetlerine \'dur\' denilmesini istiyoruz. İnşallah gencecik çocuklarımızın bu tür maden kazalarında şehit vermekten kurtuluruz diye ümit ediyoruz. Maalesef istihdam yaratacak bir yer yok. TTK\'da istihdamın arttırılmaması Zonguldak\'ta işsizliğin artmasına neden oldu. Bunlar olmayınca gençler ya başka illere gidiyorlar ya da kaçak ocaklarda karın tokluğuna, çocuklarının geçimini sağlamak için maalesef mecburiyetten kaçak ocaklarda çalışıyorlar.\"

ÖZEL SEKTÖR İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİ 2-3 AY GERİDEN ÖDÜYOR

Zonguldak\'ta devlet ciddiyetiyle çalışılacak iş yerlerine ihtiyaç olduğunu ifade eden Demirci, \"Biz özel sektöre karşı da değiliz. Sadece diyoruz ki Zonguldak\'ta özel sektörümüz dört dörtlük iş güvenliklerine uymuyor ve işçilerin ücretlerini ödemiyor. Maalesef çalışan arkadaşlarımızın çoğu 2-3 ay geriden maaşlarını alıyorlar. Biz bu şekilde çalışan yerlere karşıyız. Yoksa bunlara uyan firmalara karşı değiliz. Biz devlet yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Bu sorunlara bir çözüm bulalım ve gençlerimize istihdam yaratalım.\" dedi.

\'YA ÖLECEK O MADENDE YA AİLESİNE BAKACAK\'

Daha önce kaçak ocakta çalışan şimdi ise özel bir maden şirketinde vinç operatörü olarak görev yapan maden işçisi Cemil Genç(36) insanların işsizlik nedeniyle kaçak ocaklara girdiğini söyledi. Özel sektörde çalışan işçilerin en büyük sorunun da sağlık sorunu olduğunda işten atıldıklarını belirten Cemil Genç, şöyle konuştu:

\"3 arkadaşımız maden şehidi oldu. Kaçak ocaklarda çalışmanın sebepleri var. Şimdi arkadaşlarımız 5-6 yıl özel ocaklarda çalışıyor. Ciğerlerinde toz oluyor. Meslek hastalığından işçiler işten çıkartılıyor. Bu adam ekmeğini nerede kazanacak. Başka bir iş bilmiyor? Ne yapacak? Bu insanlar kaçak ocağa giriyor. TTK\'ya bin 500 işçi alınacak. 30 yaş sınırı getirdiler işçi alımında. 30 yaşın üstü yaşamayacak mı? Özel şirketler 30 yaşındaki üstünü niye işe alsın o zaman. Bu sistem çok yanlış bir sistem. Bu 30 yaş üstünün çocuğu ailesi yok mu? Bizim emekli olabilmemiz için bir fiil 12-13 yıl çalışmamız lazım. Ama çoğu arkadaşımız işten çıkartılıyor. Ciğerinde hasta olan bir insan özel şirkette çalışamıyorsa ne yapacak? Devlet ne yapmasını söylesin o madenciye. Madenci ya ölecek o madende yada çocuklarına, ailesine bakacak. Ya öleceğiz, ya emekli olacağız? Devlet buna çare bulsun.\"



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