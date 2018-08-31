T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'a şehit ateşi düştü

Gürkay GÜNDOĞAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- BATMAN'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın (23) Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu

31 Ağustos 2018 13:13

Gürkay GÜNDOĞAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- BATMAN\'da PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan\'ın (23) Zonguldak\'ın Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.
Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan\'ın şehit olduğu haberini, Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde oturan ailesine Kaymakam Saim Eskioğlu ve görevli askerler verdi. Acı haberi alan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları\'nda işçi olan babası Ercan Turan ve diğer aile bireyleri, gözyaşı döktü. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Şehit Recep Turan\'ın kardeşi Berat Turan\'ın da Siirt\'te er olarak vatani görevini yaptığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANALAPLI Zonguldak DHA BATMAN PKKUzman Onbaşı Recep TuranZonguldakJandarma Uzman Onbaşı Recep TuranAlaplıEskioğlu veAcıDemirFabrikalarıErcan TuranTürkRecep TuranBerat TuranSiirtFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24