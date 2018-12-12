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Zonguldak Limanı, çöple doldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, yağmurla birlikte su seviyesi yükselen derelerin getirdiği atıklar, limanda kirliliğe neden oldu

12 Aralık 2018 17:23

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, yağmurla birlikte su seviyesi yükselen derelerin getirdiği atıklar, limanda kirliliğe neden oldu.
Kentte, her yağmur yağışının ardından çöple dolan Zonguldak Limanı\'nda yine benzer görüntüler yaşandı. Sabah etkili olan şiddetli yağmurla su seviyesi yükselen Acılık ve Üzülmez derelerinin getirdiği evsel atıklar, limanın girişindeki bariyeri aşarak içeriye girdi. Plastik bidon, plastik top, teneke kutu, pet şişe gibi atıklar, limanın kıyı bölgelerinde birikti.
Limandaki kirlilik, çevrede tepkiye neden oldu. Her yağmurda aynı durumun yaşandığını belirten vatandaşlar, önlem almasını istedi.

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