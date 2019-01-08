Zonguldak beyaza büründü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüye büründü. Beyaz esaret kentte sürücülere zor anlar yaşatırken okulda mahsur kalan öğrencilerin yardımına ise jandarma yetişti.

Merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde gece başlayan kar yağışı sabah da etkisini sürdürdü. Vatandaşlar, yeni güne beyaz örtü ile uyandı. Kent merkezinde cadde ve sokakları kaplayan beyaz örtü güzel görüntüler oluştururken vatandaşlar ise karda yürümenin keyfini çıkardı.

Bazı mahallelerde karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı. Kapuz Caddesi\'nde yoğun kar nedeniyle araçlar yokuşta zorlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karda kayan bir otomobil ise yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kimse yaralanmazken araçta maddi zarar oluştu. Zonguldak Belediyesi\'ne bağlı kar küreme araçlarının yaptığı çalışmanın ardından yol polis ekiplerinin kontrolünde açıldı. Tepebaşı Mahallesi\'nde de oluşan uzun araç kuyrukları belediye ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından azaldı.

92 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Kar yağışı nedeniyle köy yollarında da ulaşımda aksamalar meydana geldi. Merkez ilçede 25, Kilimli\'de 4, Kozlu\'da 25, Çaycuma\'da 3 ve Ereğli\'de 35 olmak üzere toplam 92 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

JANDARMA YARDIMA KOŞTU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de köylerde kar nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına koştu. Güzelyaka Köyü İlkokulu\'nda, okula gittikten sonra eğitim ve öğretime ara verilmesiyle eve dönmek isteyen öğrenciler, okul servislerinin gelmemesi nedeniyle mağdur oldu. Jandarma, güçlükle ulaştığı okulda mahsur kalan öğrencileri alarak tek tek evlerine bıraktı. Ekipler ayrıca şehitlikte temizlik yaptı, sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı. Tedavisine gidemeyen kanser hastası bir kadın da jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.



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