Zirvede doğum günü kutlaması



AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Brüksel'de toplanan birlik üyesi devlet ve hükümet başkanları adına Angela Merkel'i kutladı. Merkel'e çiçek verildi ve şampanya kadehleri kaldırıldı.

AB liderleri, Merkel'e Alman milli takımının formasını da hediye etiler. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, formanın zirveye katılan AB liderleri tarafından imzalandığını söyledi.

Muhafazakâr partilerin AP grubu Avrupa Halk Partisi'nin bir toplantısında da Merkel'e futbol topu hediye edildi. Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında basın mensupları Merkel'e "iyi ki doğdun" şarkısını söyledi.

Kohl'den Merkel'e mektup

Almanya eski başbakanlarından Helmut Kohl Angela Merkel'in doğum gününü kutladı. Kohl'un Merkel'e hitaben kaleme aldığı kutlama mektubu "Bild" gazetesinde yer aldı.

Mektubunda, "Fırsatları iyi değerlendirip ülkemizin en önemli mevkisine yükseldiniz" ifadesine yer veren Kohl, "Avrupa'nın birliği ve Euro, kıtamızda barış ve özgürlüğün, istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından alternatifsizdir. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam etmeniz için sizi cesaretlendirmek isterim" dedi.