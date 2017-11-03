Zimbabve'de bir Denizlili

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'den 44 yıl önce ailesiyle birlikte Hollanda\'ya giden, 19 yaşında Hollanda takımlarında futbol oynamaya başlayan, 31 yaşında antrenörlüğe başlayan Erol Akbay, Afrika ülkelerinden Zimbabve\'de Premier Lig takımlarından Highlanders FC takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. Geçen yıl Hollanda\'dan Zimbabve\'ye giden Akbay\'ın takımı şu an, Premier Lig\'de 33 puanla 10\'uncu sırada bulunuyor. Akbay, Zimbabve\'nin bir futbol takımı çalıştırmak için güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Zimbabve Premier Ligi takımlarından Highlanders FC takımında teknik direktörlük yapan Erol Akbay, Denizli\'nin Baklan ilçesine bağlı Boğaziçi mahallesinde doğdu. Ailesiyle birlikte 7 yaşında iken Hollanda\'ya giden Akbay, futbol hayatına 1985 yılında Hvv Hengelo kulübünde top koşturarak başladı. Achilles 29, SV Exelcior 31, Quick 20 takımlarında oynayan Denizlili Erol Akbay, futbol yaşamına antrenör olarak devam etti. Heracles Almelo Futbol Kulübü\'nün U-19 gençlik takımının antrenörlüğünü yapmaya 1999 yılında başlayan Akbay, Hvv Hengelo, Barbaros, B.W.O. ve Twello kulüplerinde çeşitli kademelerde antrenörlük yaptı. Hollanda\'da antrenörlük kariyerini sürdüren Denizlili futbol adamı Erol Akbay, 2016 yılında Doğu Afrika ülkesi Zimbabve\'nin Highlanders FC takımından gelen teknik direktörlük teklifini kabul ederek Afrika\'ya gitti. Highlanders takımı, Akbay koçluğunda Barboursfields Stadyumu\'nda Harbour City takımıyla oynadığı maçı 4-2 kazanarak ilk kupasını kazandı. İki yıldır Zimbabve\'deki Highlanders FC takımını çalıştıran Akbay, sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılmayı düşünüyor. 18 takımlı Zimbabve Premier Ligi\'nde 33 puanla 10\'uncu sırada bulunan Highlanders FC\'nin Teknik Direktörü Erol Akbay\'ı taraftarlar çok seviyor. Zimbabve Milli Takımı\'nı çalıştırma teklifi de alan Akbay, Hollanda dışında çalıştığı ilk yer olması nedeniyle Zimbabve\'nin kendisi için yerinin ayrı olduğunu söylüyor.

Akbay, \"Zimbabve\'yi seviyorum. Bir futbol takımı çalıştırmak için güzel bir ülke. Koçluk yapmak için Highlanders\'a gittiğim için üzülmüyorum. Çocuklara biraz Avrupa futbolu öğretmek istiyorum, çünkü istedikleri şey Avrupa futbolu\" dedi.



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