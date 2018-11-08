Zeynep hem mağdur hem de kayıp

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, eşinden ayrıldıktan sonra ailesiyle birlikte yaşayan Zeynep A. (23), iddiaya göre iki erkek kardeşiyle yaşadığı tartışma sırasında bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturmada genç kızı yaraladıkları iddiasıyla kardeşlerinden Mevlüt A. (31) tutuklanırken, diğer kardeşi Gökhan A. (29) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki kardeş hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Kardeşlerin duruşmaya çıktığı gün, Zeynep A.\'nın da 4,5 aydır kayıp olduğu ortaya çıktı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’ndeki bir parkta Haziran ayında, ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtilen Zeynep A., evden çıktıktan sonra arkadaşıyla buluştu. İddiaya göre, parkta vakit geçiren Zeynep A.\'yı kardeşi Yeter P. gördü ve eve dönmesini istedi. Yeter P., kardeşini ikna edemeyince ağabeylerine haber verdi. Daha sonra sürüklenerek götürülen genç kadın Gökhan A.’nın kullandığı arabaya bindirildi. Zeynep A., Hamitler Parkı yakınında araçtan indirildiği sırada Mevlüt A. tarafından ekmek bıçağıyla boynundan ve koltuk altından yaralandı.Soruşturma sırasında ifadesi alınan Zeynep A.\'nin ağabeylerinden davacı ve şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

İki kardeş hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde \'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' ve \'kardeşini kasten öldürmeye teşebbüs\'ten ömür boyu ve 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine geçen hafta başlandı.

Tutuklu bulunan Mevlüt A., \"Bir abi olarak kız kardeşime sahip çıkmaya çalıştım, yıllardır da kendisine bakan kişi benim\" dedi. Gökhan A. da daha önceki verdiği savunmasını tekrarlayarak, suçlamaları kabul etmedi.

4,5 AYDIR KAYIP

Tanık olarak dinlenen Yeter P. ise \"Kardeşim sürekli evden kaçıyordu. Çocuklarımı Hamitler Parkına götürdüğümde Zeynep’i gördüm. Sohbet ettikten sonra eve gitmeyi teklif ettim. Gelmek istemeyince kardeşim Mevlüt’ü aradım. Parkta Zeynep’in elinden tutup arabaya bindik. Arabaya zorla bindirmemiz söz konusu değildir\" dedi.

Öte yandan, duruşmanın yapıldığı gün, aifle fertleri, Zeynep A.\'dan 4,5 aydır haber alamadıklarını, polise başvurduklarını söyledi. Yakınları, genç kadının psikolojik sorunları olduğu, olay günü hastaneye gittiği, \"Su alacağım\" diyerek yanlarından ayrılmasından sonra kendisine ulaşamadıklarını, hayatından endişe duyduklarını söyledi.

DAVA, AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BİLDİRİLECEK

Mahkeme heyeti, aranan mağdurun günsüz olarak mahkemeye getirilmesine, hastanedeki tedavi evrakların beklenmesine, davanın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirilmesine, Mevlüt A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Emniyet güçleri, ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilen ve mahkeme tarafından ifadesi alınması için Zeynep A.\'yı arıyor.



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