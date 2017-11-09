İSTANBUL,(DHA)

Salon: Yubileyny

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Aare Halliko (Estonya), Marcin Kowalski (Polonya)

ZENİT: Marko Simonovic 14, Sergey Karasev 12, Demonte Harper 5, Drew Gordon 16, Scott Reynolds 7, Kyle Kuric 27, Evgeny Valiev 3, Artem Vikhrov, Nicolas Laprovittola , Nikita Barinov, Ivan Lazarev

TOFAŞ: Sammy Mejia 10, Tony Crocker 9, Barış Ermiş 10, Raymar Morgan 17, Joshua Colton Owens 14, Kenny Kadji 11, Ivan Paunic 7, Pierria Henry 2, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan, Caner Topaloğlu, Kadir Bayram

1\'İNCİ PERİYOT: 15-23

DEVRE: 42-44

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-71

BEŞ FAUL: 39.60 Kadji (TOFAŞ)

TOFAŞ Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 5\'inci maçında deplasmanda Rusya\'nın Zenit ekibine 84-82 yenildi. Temsilcimiz gruptaki 2\'nci mağlubiyetini alırken, Rus temsilcisi ise 3\'üncü galibiyetini elde etti. Karşılaşmanin en skorer oyuncusu 27 sayıyla Zenit\'ten Kyle Kuric oldu.

