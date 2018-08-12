Zeki Çelik'li Lille ilk maçında güldü

İSTANBUL (DHA) - Fransa Lig 1\'de 2018-2019 sezonu ilk hafta mücadelesinde milli oyuncu Zeki Çelik\'in formasını terlettiği LOSC Lille, kendi sahasında Rennes\'i 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Pierre Mauroy Stadyumu\'nda oynanan müsabakada deplasman ekibinden Clement Grenier 43\'üncü dakikada gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 45\'inci dakikada Lille, Lebo Mothiba ile bu gole yanıt verirken, ilk yarı 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.

54\'üncü dakikada Nicolas Pepe ile öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, 68\'inci dakikada Jonathan Bamba ile farkı 2\'ye çıkarttı ve sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli oyuncu Zeki Çelik mücadeleye Lille formasıyla ilk 11\'de başlarken, 86\'ncı dakikada yerini Edgar Ie\'ye bıraktı.