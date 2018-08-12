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Spor

Zeki Çelik'li Lille ilk maçında güldü

İSTANBUL (DHA) - Fransa Lig 1'de 2018-2019 sezonu ilk hafta mücadelesinde milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını terlettiği LOSC Lille, kendi sahasında Rennes'i 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı

12 Ağustos 2018 01:51

İSTANBUL (DHA) - Fransa Lig 1\'de 2018-2019 sezonu ilk hafta mücadelesinde milli oyuncu Zeki Çelik\'in formasını terlettiği LOSC Lille, kendi sahasında Rennes\'i 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Pierre Mauroy Stadyumu\'nda oynanan müsabakada deplasman ekibinden Clement Grenier 43\'üncü dakikada gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 45\'inci dakikada Lille, Lebo Mothiba ile bu gole yanıt verirken, ilk yarı 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.
54\'üncü dakikada Nicolas Pepe ile öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, 68\'inci dakikada Jonathan Bamba ile farkı 2\'ye çıkarttı ve sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrıldı.
Milli oyuncu Zeki Çelik mücadeleye Lille formasıyla ilk 11\'de başlarken, 86\'ncı dakikada yerini Edgar Ie\'ye bıraktı.

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