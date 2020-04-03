Zeki Çelik, Tottenham iddialarını yanıtladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince geçen karantina günlerine, Tottenham iddialarına ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Tottenham'dan teklif almadığını söyleyen Zeki, hedeflerinin arasında Premier Lig'de oynamak olduğunu ifade etti.

TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Zeki Çelik, karantina günlerine imişkin olarak, "Karantina bittikten sonra Türk restoranlarına gidip yemek yiyeceğim. Evde ben yemek yapıyorum. Pek becerikli değilim bu konuda" dedi.

"Tottenham'dan haber gelmedi"

Hedeflerinden ve Tottenham ile adının anılmasıyla ilgili olarak milli futbolcu, "Ben de haberleri gördüm. Kimseden bana haber gelmedi. Hedeflerimin arasında Premier Lig var. Şu an lig yarıda kesildiği için transfer dönemi nasıl olacak bilmiyorum.



Şu an beklemedeyiz. Transfer düşünmüyorum şu an. Ligimizde 10 maç daha var. Tottenham'a giden yardımcı hocalarımıza mesaj atmadım, yanlış anlaşılmamak için. Oynayabileceğim bir takım olursa Premier Lig'i düşünebilirim" ifadelerini kullandı.

"Neymar tutulması zor bir futbolcu"

Fransa'ya ilk geldiğinde fiziksel olarak sıkıntı yaşadığını söyleyen Zeki Çelik, "Antrenmanlarda sürekli yere düşüyordum. Güç sıkıntısı yaşıyordum. 6 ay sonrasında bu durumu aştım. Ligde beni en çok zorlayan futbolcu Neymar'dı. Çok yetenekli biri. Ondan topu almak çok zor.



PSG çok kaliteli bir takım. Neymar tutulması zor bir futbolcu. Mbappe ile aynı kanatta olmadığımız için beni çok zorlamıyor, Neymar beni daha çok zorluyor" şeklinde konuştu.





