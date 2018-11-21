Zap Vadisi'nde kros yarışması

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce Zap Vadisi\'nde, \'Okul Sporları Kros Yarışması\' düzenlendi. İl ve ilçelerdeki çeşitli okullardan 250 sporcunun katıldığı yarışmada kızlar 3, erkekler ise 5 kilometre Zap Suyu kenarındaki yolda koşarak, dereceye girebilmek için ter döktü.

Hakkari- Van yolunun 30\'uncu kilometresindeki Erziki ile Kırakdağ köyleri arasındaki bölge, huzur ortamının sağlanmasının ardından spor etkinlikleriyle ön plana çıkıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bölgede \'2018- 2019 Okul Sporları Kros Yarışması\' düzenlendi. Yarışmaya katılan 250 kız ve erkek sporcu, dereceye girebilmek için etrafı dağlarla çevrili derin Zap Vadisi\'nde ter döktü. Zap Suyu\'nun kenarındaki Hakkari- Van yolunda gerçekleştirilen yarışmaya katılan kızlar 3, erkekler ise 5 kilometre koştu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kros yarışmasında dereceye giren sporculara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ödüllerini verdi.



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