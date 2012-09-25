Zaman tünelinde ‘özel mesaj’ tartışması

Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook, bazı kullanıcıların, ‘geçmiş yıllara ait özel mesajlarının zaman tünelinde belirmesine yönelik’ şikayeti üzerine açıklama yaptı. Şirket, 2009 ve daha eski yıllara ait mesajların güvenlik açığından yayımlanmadığını, kullanıcıların arkadaşları tarafından eklendiğini belirtti.

Facebook, güvenlik açığı tartışmalarından bir türlü kurtulamıyor. Son haftalarda gündeme düşen en son tartışma, bazı kullanıcıların zaman tünellerinde kendilerinden habersiz olarak beliren özel mesajlar.

Facebook, konu hakkında yaptığı en son açıklamada, 2009 ve daha eski yıllara ait olduğu belirtilen bu mesajların zaman tünelinde belirmesine neden olan bir güvenlik açığı bulunmadığını, tersine, mesajların kullanıcıların arkadaşları tarafından zaman tüneline eklendiğini ifade etti.

TechCrunch sitesi yazarı Josh Constine, konu hakkında özel bir araştırma yaparak, Facebook’un yaptığı savunmanın haklı olduğu gösteren deliller elde etti. Constine, zaman tüneline düştüğü belirtilen mesajlardan çoğunun, özel mesaj bile olmadığını ortaya çıkardı. Facebook analisti, bu mesajların zaman tüneli uygulaması hayata geçmeden önce kullanıcıların hesaplarında duvarlara girildiğini, bazılarının da Facebook Mesajları geldi kutusunda yer almayan notlar olduğunu belirtti.

'Böcek değil'

Facebook’tan bir yetkili, Constine’e yaptığı açıklamada, “Güvenlik açığına neden olan bir böcek bulunmadığını, söz konusu mesajların özel değil, duvara girilmiş mesajlar olduğunu” söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

“Bize yapılan her şikayeti teker teker kontrol ettik. Bir tanesinde bile özel bir mesajın ifşa edildiğine dair bir duruma rastlamadık. Kafa karışıklığına neden olan durum, 2009’dan önceki duvar mesajlarında beğenme veya yorum kısımlarının bulunmaması ve duvardaki paylaşımlarda yorum yapılmaması.”

Facebook, en son açıklamasından önce şöyle bir duyuru yayımlamıştı: “Bazı kullanıcılarımız, zaman tünellerine özel mesajlarının kendi istekleri dışında belirdiğine dair yanlış bir kanıya kapıldı. Mühendislerimiz, yaptıkları araştırma sonucunda bu mesajların duvarda paylaşılan mesajlar olduğunu tespit etti. Bir güvenlik ihlali yaşanmadığı için memnunuz.”

Tartışma Fransız gazetelerinde büyüdü

Constine, zaman tünelini ilgilendiren en son tartışmanın Le Monde, Le Matin ve Metro France gazetelerinde yer bulduğunu belirtti. Bunun sebebi, zaman tüneli uygulamasının tüm dünyada en son olarak Fransa’da bir şart olarak koşulması.

Constine, geçmişte duvarda paylaşılan mesajların, aradan geçen zamanın da etkisiyle ne kadar özel olduğu konusunda karmaşaya neden olduğunu, insanların özellikle aile üyeleri, arkadaşları ve meslektaşlarıyla yaptıkları mesajlaşmaları zaman tünellerine görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.