'Zaman kazanıldı'

İran'ın, dünyanın güçlü ülkeleri ile vardığı

nükleer anlaşmanın

şartlarını yerine getirdiğinin saptanması üzerine bu ülkeye

uygulanan yaptırımlar kaldırıldı. ‘Flensburger Tageblatt'

gazetesi yaptırımların kalkmasını dört gözle bekleyen ihracatçı

Alman şirketlerini şöyle uyarıyor:

“Almanlar hemen sevinmesinler. Aynı zamanda kötü yönetim

yüzünden de aksayan İran pazarının yeniden canlanması birçok

faktöre bağlı. Petrolün ucuzlaması, İran'ın döviz gelirlerinin

düşmesine yol açtı. Aynı zamanda İsrail ve Amerika'nın kuşkuları

da giderilebilmiş değil. Bu faktörlere İran ile Suudi Arabistan

arasındaki gerginlik de dahil edilebilir. Taraflardan birinin

düşmanıyla yaptığı ticarette (örneğin silah satışları)

Almanlardan çekingen davranmalarını istemeyeceğini kimse garanti

edemez.”

‘Die Welt' gazetesinin yorumunda ise nükleer anlaşmanın İran'ı

uzun vadeli hedeflerinden caydırmaya yetmeyeceği ifade ediliyor:

“Nükleer anlaşmadaki şartların 15 yıllık süresinin dolmasıyla

İran'ın atom bombası geliştirmesine kimse mani olamayacaktır.

Komşuları da o tarihe kadar İran'ın nükleer seviyesine gelmiş

olacaklardır. Nükleer anlaşmanın barış getireceği şüphelidir.

Kesin olan, orta vadede nükleer silahlanma yarışı başlatıp,

İsrail'i hayati tehlikeye atabilecek ve Ortadoğu'daki

konvansiyonel anlaşmazlıkların artmasına yol açabilecek

olmasıdır. ABD Başkanı Barack Obama, İran'ın nükleer programıyla

ilgili anlaşmayı dış politikasının ana konusu yapmıştı. Anlaşma,

uluslararası politikaya ve dünya ticaretine entegre edilmesinin

İran'ı daha hür ve barışçı bir aktör kılacağı beklentisi üzerine

inşa edilmişti. Şayet Obama yanıldıysa, bütün

bölge daha fazla

istikrarsızlığa sürüklenecek demektir.”

‘Frankfurter Allgemeine Zeitung'da ise şu satırları okuyoruz:

“Yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın uluslararası

nüfuzunun

artacağı inkâr edilemez. Bu durumun Ortadoğu'daki bazı

aktörlerle ABD'deki hiç de önemsiz sayılamayacak çevreleri

rahatsız ettiği de. Temel güvensizliğin ortadan kalkacağı

ve

İran ile Arap devletleri arasındaki ilişkilerin umulduğu ölçüde

düzeleceği şüphe götürür. Ne de olsa, Viyana'daki Uluslararası

Atom Enerjisi Ajansı İran'ın anlaşma yükümlülüklerini yerine

getirdiğini ve nükleer programını önemli ölçüde küçülttüğünü

tescil etmiştir. İran'ın nükleer programıyla ilgili şartların 15

yıl sonra kalkmasından sonra ne olacağı ayrı bir konu. Hiç

olmazsa 15 yıllık zaman kazanılmış oldu.”

‘Frankfurter Rundschau' gazetesi nükleer programdan dolayı

İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını

konu alan

yorumunda daha iyimser ifadelere yer veriyor:

“Nükleer anlaşma, tarihi bir dönüm noktası sayılmalıdır. Lâkin

anlaşmanın tarafları bu köklü değişikliğin

ABD'de, Ortadoğu'da

ve bizzat İran'da güçlü karşıtlarının olduğunu da biliyorlar.

Dış politika eşittir iç politika. Hasan Ruhani bu formül

sayesinde 2013 yılında mutlak çoğunlukla cumhurbaşkanlığına

seçilmişti. Ruhani İran'ı saygı duyulan bir ülke yapmayı ve

teokrasinin içteki keyfi tasarruflarını sınırlamayı vaat

etmişti. Muhalifleri aylardır Ruhani'nin politikasını

eleştiriyorlar. Buna rağmen İran'ın demokratik açılım şansı

diğer bölge ülkelerinden fazladır. İran sivil toplumu bütün Arap

ülkelerinden çok daha fazla gelişmiştir. İran gençliği bölgenin

en yeteneklisidir. Genç kesim ne istediğini ve vaktinin

geleceğini çok iyi biliyor.”