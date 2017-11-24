Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes: 91-83

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 9\'uncu hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas\'a 91-83 mağlup oldu.

Zalgirio Arena\'da oynanan müsabakaya etkili başlayan temsilcimiz Anadolu Efes, ilk periyodu 26-22 önde kapattı. 2\'nci periyotta oyuna ağırlığını koyan Zalgiris, devreye 47-44 önde girdi. 3\'üncü periyotta dengeli bir oyun oynanırken, 19-17\'lik çeyrek skoruyla ev sahibi ekip bu periyodu 66-61\'le önde tamamladı. Son periyotta da Anadolu Efes\'e üstünlüğü bırakmayan Zalgiris Kaunas, sahadan 91-83 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 22 sayıyla Zalgiris\'ten Edgaras Ulanovas olurken, Anadolu Efes\'ten Bryant Dunston 17 sayı kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi\'nde bu sezonki 7\'nci mağlubiyetini alırken, Zalgiris Kaunas galibiyet sayısını 5\'e yükseltmiş oldu.