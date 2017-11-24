T24 LogoT24 Logo
Spor

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes: 91-83

İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu

24 Kasım 2017 02:35

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 9\'uncu hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas\'a 91-83 mağlup oldu.
Zalgirio Arena\'da oynanan müsabakaya etkili başlayan temsilcimiz Anadolu Efes, ilk periyodu 26-22 önde kapattı. 2\'nci periyotta oyuna ağırlığını koyan Zalgiris, devreye 47-44 önde girdi. 3\'üncü periyotta dengeli bir oyun oynanırken, 19-17\'lik çeyrek skoruyla ev sahibi ekip bu periyodu 66-61\'le önde tamamladı. Son periyotta da Anadolu Efes\'e üstünlüğü bırakmayan Zalgiris Kaunas, sahadan 91-83 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 22 sayıyla Zalgiris\'ten Edgaras Ulanovas olurken, Anadolu Efes\'ten Bryant Dunston 17 sayı kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi\'nde bu sezonki 7\'nci mağlubiyetini alırken, Zalgiris Kaunas galibiyet sayısını 5\'e yükseltmiş oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA THY Avrupa LigiAnadolu EfesLitvanyaZalgiris KaunasZalgirio ArenaZalgirisSonMücadeleninZalgiris Edgaras UlanovasAnadolu Efes Bryant DunstonBuAnadolu Efes THY Avrupa Ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24