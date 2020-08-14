Zafer Algöz'den Ozan Güven açıklaması: Çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar Ozan’ı protesto ediyor

Oyuncu Zafer Algöz, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen yakın arkadaşı Ozan Güven'e ilişkin, "Çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar Ozan’ı protesto ediyor" düşüncesini dile getirdi.

Zafer Algöz, YouTube’da yayınlanan “Sorgu Odası” programına konuk oldu. Oyuncu, Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Algöz, "Elbette tasvip edilecek bir şey değil. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulayana lanet olsun. Ama yaşananları biz bilmiyoruz ki. Ne oldu da iş o noktaya geldi? Ozan’ı protesto ediyor senaristler. Bakıyorum; çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar. Ayıp değil mi? Şimdi burada bir tavır gösteriyorsun. O zaman kalk ‘Ben bu senaryoyu yazmam, burada kadına şiddet var’ de. Şu anda Ozan da, o hanımefendi de eminim çok pişmandır. Kim böyle bir şeyden mutlu olabilir?" Ya da kim görüp de ‘Ben arkadaşımın arkasındayım’ diyebilir? Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. O noktada devlet otoritesi devreye girer." dedi.