Mülteci karşıtı politikacının yüzüne pasta attılar



Sol Parti Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Sahra Wagenknecht Magdeburg'da yapılan parti kongresi sırasında pastalı protestoya maruz kaldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre genç bir adam, Wagenknecht'in oturduğu ilk sıraya yaklaşarak politikacının yüzüne çikolatalı yaş pasta fırlattı.

Protesto eylemi Sol Parti Eşbaşkanı Bernd Riexinger'in açılış konuşması sırasında gerçekleşti. Riexinger konuşmasını yarıda keserek "Ne oluyor orada?" diye sordu.

Pastalı protestoyu "Antifaşist girişim 'İnsan düşmanlarına pasta'" üstlendi.

Sol Parti Eşbaşkanı Katja Kipping ve Sol Parti Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Dietmar Bartsch tüm yüzü pastayla kaplanan Sahra Wagenknecht'in önüne geçerek, politikacıyı yan kapılardan birinden salonun dışına çıkardı.

Protestocuların dağıttığı el ilanlarında Sol Parti Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Sahra Wagenknecht Almanya için Alternatif (AfD) Partisi gibi "kitlelerin öfkesini" siyasi taleplere dönüştürmekle suçlanıyor. Wagenknecht “her mültecinin Almanya'ya gelemeyeceğini” söyleyerek şimşekleri üzerine çekmişti.

Wagenknecht protesto eyleminin ardından kongreden ayrılıp oteline dönerken, olayla ilgili olarak biri kadın iki kişi hakkında polise şikayette bulunulacağı kaydedildi.