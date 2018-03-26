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Spor

Yüzmede tarihi başarı

Bayan Milli Takımı Multination Gençler Şampiyonu oldu Bayan ve Erkek takımları genel toplamda 2'ncilik elde etti Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın: "Bakü'de başlayan çıkışımız uluslararası organizasyonlarda alınan başarılarla devam ediyor" GRAZ,(DH

26 Mart 2018 01:49

Bayan Milli Takımı Multination Gençler Şampiyonu oldu
Bayan ve Erkek takımları genel toplamda 2\'ncilik elde etti
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın: \"Bakü\'de başlayan çıkışımız uluslararası organizasyonlarda alınan başarılarla devam ediyor\"
GRAZ,(DHA)
Avusturya\'nın Graz kentinde 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonasında, Milli takım sporcuları 6 Altın, 3 Gümüş ve 7 Bronz madalya kazanarak bir ilke imza attı.
11 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda, Selen Özbilen, Defne Kurt, İmge Roza Erdemli, Gizem Güvenç, Melike Sertler, Elçin Türkmenoğlu, Ilgın İlter, Şevval Köseoğlu ve Aleyna Özkan\'dan oluşan Bayan Milli Takımı, topladığı 186 puan ile Multination Gençler Şampiyonu oldu.
Milli sporcular, yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Multination Müsabakalarında ilk kez takım olarak Gençler kategorisinde 1\'incilik kupasının sahibi oldu. Bayan ve Erkek Toplamında ise Yüzme Milli Takımıyine bir ilke imza atarak tarihinde ilk defa bu müsabakada genel toplamda 2\'ncilik elde etti. 
Başarılı bir turnuva geçiren Millilerde yakalanan başarının başlangıç olduğu, gün 
TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANI YALÇIN: \"BAKÜ\'DE BAŞLAYAN ÇIKIŞIMIZ ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA ALINAN BAŞARILARLA DEVAM EDİYOR\"
Yüzme sporunda yakalanan başarıların devam ettiğini ifade eden Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, \"Bakü\'de başlayan çıkışımız Uluslararası organizasyonlarda alınan başarılarla devam ediyor. Gençlerimiz, Türk gençliğinin yüzme sporundaki başarısını hergün daha ileriye götürüyor. Graz\'da yapılan Multination Gençler Şampiyonası\'nda elde edilen başarılan bunun göstergesidir. Bu müsabakalar sonucunda Milli Takım bizlere bu başarıların başlangıç olduğunu, daha büyük başarıların ise  her geçen gün katlanarak devam edeceğini gösterdi\" dedi.

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