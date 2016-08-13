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Dünya
Deutsche Welle

Yüzlerce sivil serbest

Minbic'de halk kontrolün IŞİD'den Suriye Demokratik Güçlerine geçmesini kutluyor. IŞİD’in kaçarken kalkan olarak kullandığı yüzlerce sivilin de serbest bırakıldığı belirtiliyor.

13 Ağustos 2016 17:25


Sakallar kesiliyor, sigaralar yakılıyor, çarşaflar parçalanıyor. Ağırlığını YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Minbic'te kontrolü ele geçirdi. Uluslararası haber ajansları bölge halkının IŞİD'in ardından farklı yöntemlerle bu gelişmeyi kutladığını gösteren çeşitli fotoğraflar yayınlıyor. Reuters haber ajansının geçtiği bir fotoğrafta bir Minbic'li IŞİD esareti altında uzattığı sakalını keserken görülüyor, bir diğer fotoğrafta ise bir kadının sokak ortasında çarşafını ateşe vermesi. Bazı Suriyeli kadınlar da kameralara IŞİD tarafından yasaklanan sigaralarıyla poz veriyor.

Suriye Demokratik Güçleri, ülkenin kuzeyinde IŞİD'e karşı savaşan, Türkiye'nin terörist olarak gördüğü Kürt Halk Savunma Birlikleri YPG ve YPJ, Arap gruplardan oluşan Suriye Arap Koalisyonu ve Süryani Askeri Konseyi'nden oluşuyor. Suriye Demokratik Güçleri'nin Halep vilayetindeki Minbic'teki operasyonlarına ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'e karşı koalisyon da havadan destek veriyor.

Suriye Demokratik Güçleri ülkenin kuzeyinde stratejik öneme sahip Minbic'i ele geçirmek için operasyonlarını yaklaşık iki ay önce başlatmıştı. Suriye Demokratik Güçleri tarafından yapılan açıklamada, kontrolün IŞİD'den alınarak tamamen kendilerine geçtiği, son IŞİD milislerinin de kenti terk ettiği bildirildi.

ABD hükümeti de kentin "kurtarıldığını" duyurdu. Pentagon Sözcüsü Gordon Trowbridge, Minbic'de çatışmalar devam etse de, IŞİD'in Minbic'in merkezini kaybettiğini, Minbic'in kontrolünü kaybettiğini" söyledi.

IŞİD milisleri, kenti kuzeyden terk ettiği haber veren Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Şarfan Derviş, militanların yanlarına aldıkları yaklaşık 2 bin kadar rehineyi canlı kalkan olarak kullandıkları için üzerilerine ateş edemediklerini söyledi.

Minbic IŞİD için stratejik önem taşıyor. Zira kent Türkiye sınırıyla IŞİD'in kalesi olarak kabul edilen Rakka arasında bulunuyor ve Minbic, IŞİD'in sevkiyat yollarının kesilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kentin Demokratik Suriye Güçleri'nin eline geçmesi, Türkiye'nin güney sınırındaki geniş bir alanı kontrol edebilmesi anlamına geliyor.

Steinmeier'den Halep'e hava koridoru önerisi

Öte yandan Halep'teki saldırılar sürüyor. Londra merkezli Suriye Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, hava bombardımanın devam ettiği bu nedenle Halep'teki çocuk hastanesinin hizmet veremez hale geldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler, yoğun çatışma ve kuşatmaların yaşandığı Suriye'nin Halep şehrine yardım ulaştırılması için haftalık en az 48 saatlik çatışmasızlık gerektiğini bildirirken, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, sivil halka yardımların ulaştırılabilmesi için ABD, BM, Rusya ile görüşme halinde olduklarını belirtti. Steinmeier Halep'e insani yardım ulaştırılması amacıyla hava koridorunun açılması önerisini incelediklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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