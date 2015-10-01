“Yüzlerce İran askeri Suriye’de”



Yüzlerce İran askerinin son on gün içinde Suriye'ye gittiği ve kısa süre içinde Esad'a bağlı birlikler ve Lübnan Hizbullahı ile birlikte büyük bir kara harekatına katılacakları öne sürüldü.

Reuters haber ajansına konuşan iki Lübnanlı kaynak, söz konusu kara harekatına Rus savaş uçaklarının da havadan destek vereceğini söyledi. Lübnanlı kaynaklar, kısa süre içinde başlatılması beklenilen harekatın İdlib ve Hama kırsalına odaklanacağını ve hedefin, Beşar Esad'ın kaybettiği toprakların geri alınması olduğunu belirtti.

Lübnanlı kaynak, Suriye'ye gönderilmeye başlanan İranlı subay ve askerlerin yanlarında teçhizat ve silahlarla özel olarak bu harekata katılmak üzere bölgeye gittiğini, danışman olmadıklarını vurguladı.

İran'ın Beşar Esad'a desteği şimdiye kadar askeri danışmanlar gönderilmesiyle sınırlıydı. Tahran yönetimi Esad birliklerinin yanında savaşmak üzere çoğu Iraklı ve Afgan olmak üzere Şii milisleri mobilize etmişti. İran'ın desteklediği Lübnan Hizbullahı da çatışmalarda Esad birliklerine destek veriyor.

Putin'den yalanlama

Bu arada Suriye'de hava saldırılarına başlayan Rus uçaklarının sivil ölümlere neden olduğu yönündeki haberlere Moskova'dan yalanlama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yöndeki haberleri ‘enformasyon savaşı' diye nitelendirerek, bu haberlerin daha Rus hava saldırıları başlamadan servis edildiğini öne sürdü. Türkiye merkezli Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Halid Hoca, New York'taki BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, beşi çocuk 36 sivilin Rus hava saldırılarında öldüğünü iddia etmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da IŞİD'in yanı sıra bir dizi diğer grupların da hedef alındığını belirterek, “Bunlar herkesin bildiği örgütler ve hedefler Suriye birlikleriyle birlikte seçiliyor” açıklamasını yaptı.

Deutsche Welle Türkçe

AP, rtr / BK,AG