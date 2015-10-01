T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

“Yüzlerce İran askeri Suriye’de”

Yüzlerce İran askerinin Suriye'ye gittiği ve Esad birlikleriyle düzenlenmesi planlanan kara harekatına Rusya'nın havadan destek vereceği iddia edildi.

01 Ekim 2015 20:48


Yüzlerce İran askerinin son on gün içinde Suriye'ye gittiği ve kısa süre içinde Esad'a bağlı birlikler ve Lübnan Hizbullahı ile birlikte büyük bir kara harekatına katılacakları öne sürüldü.

Reuters haber ajansına konuşan iki Lübnanlı kaynak, söz konusu kara harekatına Rus savaş uçaklarının da havadan destek vereceğini söyledi. Lübnanlı kaynaklar, kısa süre içinde başlatılması beklenilen harekatın İdlib ve Hama kırsalına odaklanacağını ve hedefin, Beşar Esad'ın kaybettiği toprakların geri alınması olduğunu belirtti.

Lübnanlı kaynak, Suriye'ye gönderilmeye başlanan İranlı subay ve askerlerin yanlarında teçhizat ve silahlarla özel olarak bu harekata katılmak üzere bölgeye gittiğini, danışman olmadıklarını vurguladı.

İran'ın Beşar Esad'a desteği şimdiye kadar askeri danışmanlar gönderilmesiyle sınırlıydı. Tahran yönetimi Esad birliklerinin yanında savaşmak üzere çoğu Iraklı ve Afgan olmak üzere Şii milisleri mobilize etmişti. İran'ın desteklediği Lübnan Hizbullahı da çatışmalarda Esad birliklerine destek veriyor.

Putin'den yalanlama

Bu arada Suriye'de hava saldırılarına başlayan Rus uçaklarının sivil ölümlere neden olduğu yönündeki haberlere Moskova'dan yalanlama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yöndeki haberleri ‘enformasyon savaşı' diye nitelendirerek, bu haberlerin daha Rus hava saldırıları başlamadan servis edildiğini öne sürdü. Türkiye merkezli Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Halid Hoca, New York'taki BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, beşi çocuk 36 sivilin Rus hava saldırılarında öldüğünü iddia etmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da IŞİD'in yanı sıra bir dizi diğer grupların da hedef alındığını belirterek, “Bunlar herkesin bildiği örgütler ve hedefler Suriye birlikleriyle birlikte seçiliyor” açıklamasını yaptı.

Deutsche Welle Türkçe

AP, rtr / BK,AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YüzlerceSuriyeEsadRusyaLübnan HizbullahıLübnanlıRusHamaBeşar EsadIraklıAfganPutinMoskovaDevlet Başkanı Vladimir PutinSuriye MuhalifDevrimci Güçler Ulusal KoalisyonuBaşkanı Halid Hoca New York Genel Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24