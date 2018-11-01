Yüzlerce Google çalışanı iş durdurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Asya’da yüzlerce Google çalışanı, şirketin cinsel taciz ve işyeri kültürü konularını ele alma şeklini protesto etmek için geçici olarak iş durdular.

Dünyanın çeşitli yerlerinden 20’yi aşkın şirketten, çoğu kadınlardan oluşan, benzer sayıda bir grubun da bugün geçici olarak iş durdurması bekleniyor.

İş durdurma eylemi, çalışanların, New York Times gazetesinin, şirketin cinsel tacizle suçlanan üst düzey yöneticilere milyonlarca dolar tazminat ödeyerek olayın üstünü kapadığı haberinden sonra geldi.

Haber, aylardır süren işyerinde kadınlara ve azınlıklara yönelik davranışları iyileştirme ve farklılıkları artırma amaçlı eylemine hız kattı.

İşçi hakları örgütlerinden Coworker.org Çarşamba günü Google’ın ana şirketi Alphabet’e şirketin kurulunda bir işçi temsilcisinin yer almasını ve ödeme eşitliğinin şirket içinde şeffaf olmasını istedi.

Google çalışanları ayrıca, şirketin insan kaynakları yönetiminin cinsel taciz vakalarında şikayet etmeyi kolaylaştıracak şekilde iyileştirilmesini talep ettiler.

Google CEO’su Sundar Pichai, çalışanların yapıcı fikirleri olduğunu ve şirketin bu fikirleri eyleme dökeceğini söyledi.