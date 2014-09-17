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Dünya
Deutsche Welle

'Yüz binlerce kişi ölebilir'

ABD Başkanı Obama, Ebola ile mücadele için çağrıda bulundu. Obama, salgın durdurulamazsa yüz binlerce kişinin ölebileceğini kaydetti.

17 Eylül 2014 12:23


ABD Başkanı Barack Obama, uluslararası toplumu Ebola'ya karşı bir an önce harekete geçmeye çağırdı. Batı Afrika'daki salgının kontrolden çıktığını kaydeden Obama, bunun küresel güvenlik için potansiyel bir tehlike olduğunu vurguladı.

Atlanta'daki Salgın Önleme ve Koruma Merkezi'ni ziyareti sırasında konuşan ABD Başkanı, salgın durdurulamazsa yüz binlerce insanın Ebola'ya yakalanabileceğini kaydetti.

Obama'nın eylem planı kapsamında, ABD ordusu virüse karşı verilecek savaşta kilit rol oynayacak. ABD Batı Afrika'ya Ebola ile mücadele için 3 bin asker gönderecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, ABD'nin eylem planını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Ban, diğer ülkelere bu örneği izlemeleri çağrısında bulundu.

BM Acil Durumlar Koordinatörü Valerie Amos ise salgının yayıldığı ülkelerin şu ana kadar yaşadıkları en büyük insani krizle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Amos, bu ülkelerin sağlık sistemlerinin çökmesine izin verilmemesi, bu ülkelerdeki su ve gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar hastalığa yakalananların sayısının 4 bin 985, hastalıktan ölenlerin sayısının ise 2 bin 461 olduğunu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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