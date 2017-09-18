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Spor

Yusuf Şimşek'ten eleştirilere yanıt

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) TFF 1

18 Eylül 2017 16:55

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de 5. hafta randevusunda Giresunspor\'a son saniye golüyle 1-0 yenilen Denizlispor bu sezon iç sahadaki üçüncü maçını da kaybedip son sıraya iyice demirlerken, teknik direktör Yusuf Şimşek, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Geçen sezon takımın aynı periyotta 8 puan toplandığı yolundaki değerlendirmelere yanıt veren Şimşek, \"Eleştirirken biraz insaflı olmak gerekir diye düşünüyorum. Geçen yılki takımdan Alperen, Perovic, İsmail Haktan yok. Cenk, Kappel, Ziya sakat, Anıl hazır değil. U20\'den 4-5 genci kadroya aldık. Ortaya çıkan tablodan ben de üzgünüm\" diye konuştu.

Sakatlıklardan dert yanan genç teknik adam, futbolcuların fedakarlık yapıp bir an önce takıma dönmeleri gerektiğini söyleyerek, \"Şimdi özveri zamanı. Küçük bir ağrıda, \'Oynamıyorum, maça çıkmıyorum, antrenmana çıkmıyorum\' demenin zamanı değil. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Ayrıca bu arkadaşların hiçbiri antrenmanda sakatlanmadı, Cenk, Ziya, Barış maçta sakatlandı, Kappel\'in geçen yıldan kalma pubis sorunu var. Bunu herkesin bilmesi lazım\" dedi. Camiadan özür dileyen Yusuf Şimşek, Denizlispor\'un en kısa sürede toparlanıp çıkışa geçeceğini sözlerine ekledi.

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