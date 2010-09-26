Yusuf Eradam'dan 'Yitik Makara'

T24 - Bu sene 17.'si yapılan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun 'Bal'ı En İyi Film seçilirken, Kaplanoğlu da En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.
Önceki senelerde yapılan film festivalinde t24.com.tr yazarı Prof. Dr. Yusuf Eradam'ın "Yitik Makara" şiiri en iyi sinema şiirleri arasında gösterilerek festival boyunca okundu. Ayrıca Eradam'ın şiiri Sunay Akın'ın sinema şiirleri seçkisi "Şairler Matinesi" adlı kitabında da yer aldı.
Eradam'ın "Sinema ve yaşamla ilgili ve hayatımın en az 20 yılına imzasını atmış can dostum" diye nitelendirdiği Gülseren Tuğcu Karabulut'un ölümünün ardından yazdığı şiirin son dört dizesi Çengelköy'deki mezar taşında da yer alıyor..
T24 yazarı Yusuf Eradam'ın yıllar önce Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali boyunca okunan "Yitik Makara" şiirini, bu sene yapılan 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali dolayısıyla yayımlıyoruz:
Yitik Makara
Birinci Yarı
bak erguvanlar düşmüş yola
günü kavuşturmuşum çoktan
gözüme boz inmiş sevgilim kız kulem
bu hafta sonu da evci çıkıyor acar yüreğim
asude hayal ülkemin puslu akşamlarına
bir şehzadebaşı bir kocamusta’paşa
işte yelpaze mecmuasından çıkmış belli
dolgun dudaklarını çerçeveliyor pola morelli
yüzün kara olsun makinist
yine yaktın filmi
yine tutuklanacak kalbim
kalkancı sisinde leyli düşlerimin
bak erguvanlar düşmüş yola
günü kavuşturmuşum çoktan
ehil bir hattatın elinden çıkmış gibi
mor salkımların gölgesine sığınmış beni çağırıyor
emirgân koruluğunda babam olsun bir bahçevan salih tozan
toprak başına makinist
yine yaktın filmi
yine üstüne çekeceğim battaniyeyi
çıban işlemiş çocukluğumun
İkinci Yarı
boyun devrilsin makinist
topla şu erguvanları
kurtar şu perdeden
yüzümün emektar kahramanlarını
erguvanlar düşmüş yola
günü kavuşturmuşum çoktan
gözüme boz inmiş nerelerdesiniz
siz muhterem nur evrim fer
siz aysel tanju semra sar tijen par
siz sezer sezin gönül bayhan
bunu en iyi siz anlarsınız
bir de âşıkların iyi yürekli babası nubar terziyan
gelin size devramber aldım gazoz aldım
makiniste yol verdim filmi de geri sardım
sizin için tuttum bu sandalyeleri
buyurun lütfen buyurun oturun
film bitti mi yıldızların altında
başucuma bembeyaz bir gül
iki de fesleğen koyun.
17-22 Mayıs 1993, İstanbul