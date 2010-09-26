Yusuf Eradam'dan 'Yitik Makara'

T24 - Bu sene 17.'si yapılan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun 'Bal'ı En İyi Film seçilirken, Kaplanoğlu da En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.



Önceki senelerde yapılan film festivalinde t24.com.tr yazarı Prof. Dr. Yusuf Eradam'ın "Yitik Makara" şiiri en iyi sinema şiirleri arasında gösterilerek festival boyunca okundu. Ayrıca Eradam'ın şiiri Sunay Akın'ın sinema şiirleri seçkisi "Şairler Matinesi" adlı kitabında da yer aldı.



Eradam'ın "Sinema ve yaşamla ilgili ve hayatımın en az 20 yılına imzasını atmış can dostum" diye nitelendirdiği Gülseren Tuğcu Karabulut'un ölümünün ardından yazdığı şiirin son dört dizesi Çengelköy'deki mezar taşında da yer alıyor..



T24 yazarı Yusuf Eradam'ın yıllar önce Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali boyunca okunan "Yitik Makara" şiirini, bu sene yapılan 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali dolayısıyla yayımlıyoruz:







Yitik Makara

Birinci Yarı

bak erguvanlar düşmüş yola

günü kavuşturmuşum çoktan

gözüme boz inmiş sevgilim kız kulem

bu hafta sonu da evci çıkıyor acar yüreğim

asude hayal ülkemin puslu akşamlarına

bir şehzadebaşı bir kocamusta’paşa

işte yelpaze mecmuasından çıkmış belli

dolgun dudaklarını çerçeveliyor pola morelli

yüzün kara olsun makinist

yine yaktın filmi

yine tutuklanacak kalbim

kalkancı sisinde leyli düşlerimin

bak erguvanlar düşmüş yola

günü kavuşturmuşum çoktan

ehil bir hattatın elinden çıkmış gibi

mor salkımların gölgesine sığınmış beni çağırıyor

emirgân koruluğunda babam olsun bir bahçevan salih tozan

toprak başına makinist

yine yaktın filmi

yine üstüne çekeceğim battaniyeyi

çıban işlemiş çocukluğumun



İkinci Yarı

boyun devrilsin makinist

topla şu erguvanları

kurtar şu perdeden

yüzümün emektar kahramanlarını

erguvanlar düşmüş yola

günü kavuşturmuşum çoktan

gözüme boz inmiş nerelerdesiniz

siz muhterem nur evrim fer

siz aysel tanju semra sar tijen par

siz sezer sezin gönül bayhan

bunu en iyi siz anlarsınız

bir de âşıkların iyi yürekli babası nubar terziyan

gelin size devramber aldım gazoz aldım

makiniste yol verdim filmi de geri sardım

sizin için tuttum bu sandalyeleri

buyurun lütfen buyurun oturun

film bitti mi yıldızların altında

başucuma bembeyaz bir gül

iki de fesleğen koyun.







17-22 Mayıs 1993, İstanbul











