YURT BÜLTENİ-9

Sedanur\'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı



Kars\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül\'de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel\'in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı. Cinayete kurban gittiği kesinleşen Sedanur\'un ölüm nedeni, organlarından alınan örneklerle kesinleştirilecek.

Kağızman\'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur\'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu\'nun 3\'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel\'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne ait kadavra arama köpeği \'Obert\' ve iz takip köpeği \'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur\'a ulaşamadı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur\'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel\'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel\'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel\'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi. Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Tecavüz bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle bunu da kesinleştirecek.

Görüntü dökümü

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)

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Bakan Ersoy, Zeugma’da incelemede bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep\'in Nizip ilçesinde, Fırat Nehri kıyısındaki \'Çingene kızı\' mozaiğiyle ünlenen Zeugma Antik Kenti\'nde inceleme yaptı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya tarafından karşılanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Dionysos ve Danae evlerinde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, çalışmalar hakkında Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kutalmış Görkay’dan bilgi aldı. Ardından \'Mousalar Evi’ne geçen Bakan Ersoy, burada yapılacak çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretin sonunda Nizip Kaymakamı Kemal Şahin tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a \'Çingene kızı\' figürünün yer aldığı pano hediye edildi. Zeugma’daki ziyaretini sonlandıran Bakan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra Halfeti’ye geçti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan karşılama

- Bakan Zeugma kapalı gezme

- Bakana Doç. Dr. Kutalmış Görkay bilgi

- Bakan mozaikleri izlemesi

- Nizip Kaymakamı Kemal Şahin’in Bakana taşla el işlem Çingene kızı tablo hediye

- Bakan çeşitli mozaikler yerinde inceleme

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 341 MB

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Hediye paketleri içinden 29 kilo eroin çıktı

Bolu’da narkotik ekiplerinin durdurdukları bir cipte yaptıkları aramada, aracın çeşitli yerlerine 56 adet hediye paketi halinde gizlenmiş piyasa değeri 3 milyon lira olan 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,TEM Otoyolu’nda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında durumundan şüphelenilen bir cipte narkotik köpeği ‘Sezar’ eşliğinde arama yapıldı. Aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 56 adet hediye paketi halinde 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücü M.Ö.(30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada piyasa değeri 3 milyon TL olduğu öğrenilen uyuşturucu maddenin Van’dan İstanbul’a götürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Araçta yapılan aramadan görüntüler

-Uyuşturucunun paketli fotoğrafları

-Detaylar

Süre: 02.34-Boyut: 288.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü



Adapazarı\'nda, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Kapıcıoğlu (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı\'nda medyana geldi. Ali Kapıcıoğlu yönetimindeki 54 FB 785 plakalı hafif ticari araç, sisle kaplı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak, tarlaya uçtu. Kazada araçta sıkışan Kapıcıoğlu, ağır yaralandı. Sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yaptı. Hurdaya dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Kapıcıoğlu, ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Kapıcıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden detay

Vatandaşların müdahalesi

112 Acil ekiplerinin yaralıyı taşıması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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Çarmelik Kervansarayı\'nda kültür gecesi

Şanlıurfa’da devam eden Tarihi Kentler Birliği (TKB) buluşmaları kapsamında restorasyonu tamamlanan Çarmelik Kervansarayı\'nda \"Kültür gecesi\" düzenlendi.

Şanlıurfa\'nın Bozova ilçesine bağlı Büyük Han köyünde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen Çarmelik Kervansarayı\'nda \"Kültür gecesi\" düzenlendi. Tarihi Kentler Birliği buluşması kapsamında, çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı, akademisyen, kazı başkanının katıldığı geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, onur misafiri oldu. Restorasyonu tamamlanarak Tarım Müzesi yapılması yönünde teklif verilen Çarmelik Kervansarayında ilk kez düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Urfa türkülerinin okunduğu Kervansaray’da çiğköfte yoğruldu. Halk oyunları oynandı. Davetlilerin unutulmaz bir gece yaşadığı Çarmelik Kervansarayında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Tarihi Kentler Birliği 2000 yılında kurulmuş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığının aslında ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu tüm tarihi ve kültür birikimlerini restore etme noktasında yardımcı olma, yerelde belediyelerle birlikte işbirliği içerisinde bu restorasyonu koruma anlayışını, tarihini, kültürünü şehirlerde yaşatma ve geleceğe taşıma açısında büyük hizmetlere imza atıyor. Bizler de Anadolu\'yu karış karış gezerek tarihi il ve ilçelere giderek orada bölge toplantılarımızı, alan incelemelerini yaparak elimizden geldiğince şu güzel tarihi şehirlerimize hizmet etmenin uğraşı içerisindeyiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kültür gecesine katılan davetliler

- Halk oyunları gösterisi

- Sıra gecesi ekipleri sahne alması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

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Kocaeli\'de midibüsün devrilmesiyle ölen ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan midibüsün devrilmesiyle 16 kişinin yaralandığı kazada, yaşamını yitiren 2 kişiden ortaokul öğrencisi Necati Enes Solak (13), memleketi Konya\'da son yolculuğuna uğurlandı. Polis memuru babası Muhammet Fatih Solak, cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Aksaray\'dan İstanbul\'daki bir programa katılacak öğrencileri taşıyan midibüsün Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpıp devrilmesiyle 16 kişi yaralandı. Aksaray 19 Mayıs Ortaokul öğrencisi Necati Enes Solak (13) ile öğretmen Tufan Baydan (28) yaşamını yitirdi. Necati Enes Solak\'ın, cenazesi yapılan otopsinin ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru babası Muhammet Fatih Solak\'a teslim edildi.

Necati Enes Solak\'ın cenazesi bugün memleketi Konya\'da Hacı Veyis Camii\'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı\'na defnedildi. Cenaze namazına Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ak Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve yakınları katıldı. Baba Muhammet Fatih Solak, oğlunu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntü Dökümü

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- Cenaz namazından detay

- Baba Solak\'dan detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))

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