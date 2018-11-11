YURT BÜLTENİ-8

Nişanlısından ayrılan kız kardeşini bıçakladı



Karaman\'da Fatih T. (28), arkadaşı ile nişanı atan kız kardeşi Meryem T.\'yi (25), çıkan tartışmada bacaklarından bıçakladı.

Olay, Koçak Dede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi\'nde meydana geldi. Meryem T., bir süre önce ağabeyinin de arkadaşı olan nişanlısı A.T.\'den ayrıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih T., evde kız kardeşi Meryem T. ile bu nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Fatih T., mutfaktan aldığı bıçakla Meryem T.\'ye saldırdı. Bacaklarına aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Meryem T., kanlar içinde kaldı. Meryem T., ailesi tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Fatih T., evin önünde beklerken polis tarafından gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü

--------------------

- Evinin önündeki ambulans ve polislerden detay

- Yaralı kızın ambulansa alınışı

- Şüphelinin polis aracına alınışı

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

============================================

14 yaşındaki Hatice evden kaçtı; ailesi endişeli



Malatya\'da 3 gün önce sabaha karşı evden kaçtığı belirtilen Hatice Gül Gök\'ün (14), gözü yaşlı ailesi, gece- gündüz kızlarını arıyor.

Okula gitmek istemediğini belirterek, eğitimine devam etmeyen Hatice Gül Gök, 8 Kasım Perşembe günü sabaha karşı, ailesi uyurken, Sıtmapınarı Caddesi\'nde bulunan evlerinden ayrıldı. Hatice\'yi bulmak için ailesi seferber oldu. Çevredeki esnaf, kent merkezindeki kafeler ve gidebileceği yerleri karış karış arayan ailesi, bir sonuca ulaşamadı.

Hatice\'nin annesi Filiz Gök\'ü 2012\'de beyin travması geçirmesi sonucu kaybeden ancak 2013\'te ikinci evliliğini yapan baba Kemal Gök (45), kızının 5 gün önce de evden kaçtığını belirterek, \"Onu bularak eve getirdim. Getirdikten sonra ablasına ve eşime ona baskı yapmamalarını, birşey söylememelerini tembih ettim. Çocuğuma, eşime ve ablasına \'Sakın bir şey söylemeyin, üzerine baskı yapmayın\' dedim. \'Tamam\' dediler. Yediler, içtiler, eğlendiler. En son gideceği gün pasta bile kesmiş, ablasının doğum gününü kutlamıştı. Ben Adana\'ya gitmiştim. Bir telefon geldi, yine kaçtığını söylediler. Hemen Malatya\'ya döndüm ve onu aramaya başladım\" dedi.

\'KIZIM EVE DÖN\'

Gözyaşları arasında kızına seslenen baba Gök, \"Kızım gel yanıma gel. Ben seni çok seviyorum. Sabahlara kadar geziyorum ben. Burada hiç tanıdığı yok. Evden dışarı çıkmaz kolay kolay. İstediğini her şeyini yapıyordum. Hatice\'m gel, gel kızım ben seni özlüyorum, çok seviyorum ben seni. Sen bana rahmetli annenin yadigarısın. Yavrumu istiyorum ben, bulun getirin bana\" şeklinde konuştu.

Evden kimseye haber vermeden çıkan Hatice Gül Gök\'ün üvey annesi Nezihe Gök (30) ise \"Hatice sabaha kadar uyumadı. Ben de uyuyamadım ama 4,5- 5 civarlarında uyumuşum. Uyandığımda yoktu\" diye konuştu.

\'GÖRENLERİN POLİSE ARAMASINI İSTİYORUZ\'

Gök, çocuklarının bulunmasını istediklerini belirterek, \"Ufak bir kardeşi var çok düşkün kendine. Dün gece sabaha kadar hiç yatmadı. Sürekli ablasının ismi geçtiği zaman \'Gitti\' diyor başka bir şey demiyor. Normalde benim çocuğum konuşmuyor, 1,5 yaşında ama ablasına çok düşkün olduğundan dolayı uyumadı sabaha kadar hiç uyumadı. Bulunmasını istiyoruz bir an önce. Görenlerin polise aramasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Baba Kemal ve anne Gök Nezihe\'den detaylar

- Hatice\'nin kıyafetlerinden görüntü

- Baba Gök\'ün ağlaması

- Baba Kemal Gök röp.

- Anne Nezihe Gök röp

- Haticenur\'un fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 456 MB

=========================================

Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı



Eskişehir\'de, polis ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 26 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi polislerinin de desteğiyle 8 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7\'si, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\', 19\'u da \'uyuşturucu madde kullanmak\'tan 26 kişi yakalandı. 100 polisin katıldığı operasyonlarda evler, narkotik köpekleri de kullanılarak arandı. Aramalarda 30,98 gram skunk, 23,04 gram esrar, 0,45 gram bonzai, 17 ecstasy hap, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 7 mermi ve 23 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19\'u, \'uyuşturucu madde kullanmak\'tan hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 7 kişinin ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Polis kemarasından;

-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı,

-Polislerin sabaha karşı araçlarla Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışları,

-Özel harekat polislerinin bir evin kapısını koç başı ile kırıp içeriye girmesi,

-Evde bir şüphelinin kelepçelenerek gözaltına alınması,

-Polislerin evde uyuşturucu bulması,

-Eğitilmiş narkotik köpeğiyle bir evde arama yapılması,

-Ele geçirilen uyuşturcunun fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 11.64 mb

======================================

Elazığ\'da define arayan 6 kişi yakalandı

Elazığ\'da, bir köyde define arayanlara yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 6 kişi suç üstü yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı birliklere merkeze bağlı Sedeftepe köyünde bir evin avlusunda define arandığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri, köyde define avcılarına yönelik operasyon başlattı. Köydeki eve gelen ekipleri, 6 kişi define ararken suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Definecilerin suçüstü yakalanma anları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

=================================

Silopi’de trafik kazası:1 ölü, 1 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde demir yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü Halil Taşar hayatını kaybederken, araçta bulanan Kadir Korak ise ağır yaralandı.

Kaza, Silopi ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki köprülü çevreyolunda meydana geldi. Halil Taşar (33), yönetimindeki 33 AAR 197 demir malzemesi yüklü TIR, virajı alamayınca yan yatarak devrildi. Araçta bulunan demirler yola savruldu. Kazanın yaşanmasıyla çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle olay yerinde Taşar, hayatını kaybederken, araçta bulunan 19 yaşındaki Kadir Korak ise ağır yaralandı.

Yaralı Korak, ambulansla Silopi İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Halil Taşar\'ın cenazesinin otopsi yapılmasının ardından memleketi Şanlıurfa\'ya gönderileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yapan Tır

-Tır’dan saçılan demirler

-İnceleme yapan polis ve jandarma

-Araçtan detaylar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)



