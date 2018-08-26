YURT BÜLTENİ -8 

İslahiye\'de şehit acısı (2)

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Bingöl\'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş\'in (28) cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak 2\'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı\'nın Tulga 1 Kışlası\'na getirildi. Burada şehit için uğurlama töreni düzenlendi. Özgeçmişi okunan şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutu, askerler tarafından omuzlara alınarak askeri helikoptere taşındı. Şehidin cenazesi, buradan memleketi Gaziantep\'in İslahiye ilçesine gönderildi. Törene; Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve askeri erkan katıldı.

BABASI: ŞEHİTLİK BANA NASİP OLMADI

Şehidin emekli güvenlik korucusu olan babası Musa Ateş, şehitliğin kendisine değil, oğluna nasip olduğunu belirterek, \"Keşke bana da nasip olsaydı\" dedi.

GERİYE SON FOTOĞRAFLARI VE OĞLUNA ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜ KALDI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş\'ten geriye Kurban Bayramı\'nın birinci görünü çektirdiği görüntü ve fotoğraflar kaldı. Şehit Ateş\'in, geldiği İslahiye\'de geçen Salı günü eşi Neslihan ile birlikte kurbanlık koyunun başında ve oğlu Muhammed\'i, uzman çavuşluğu kazanan kardeşi Kemal\'in arasına alıp fotoğraflarını çekti. Şehit Ateş\'in, kucağına alıp sevdiği sırada \'Esmer meleğim\' isimli şarkıyı söylerken çektiği görüntü de geriye acı bir hatıra olarak kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin morgdan çıkarılması

- Şehide kışlada tören

- Katılanlardan detay

- Şehide dua

- Özgeçmişin okunması

- Tabutun helikoptere konulması

- Helikopterin hareketlenip havalanması

- Şehidin babası ile röp.

- Şehidin çektirdiği son fotoğraflar

- Şehidin oğluna şarkı söylediği görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB, 8 MB, 3 MB

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Fırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralı



Şanlıurfa\'da iki grup arasında fırında ekmek sırası nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde meydana geldi. Fırında ekmek almak için sıraya giren iki grup arasında kavga çıktı. Yakınlarının da katıldığı kavgada, taraflar bıçak, taş, sopa ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldırdı. Kavgada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulansla hastanelere götürdü. Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına alıp, mahallede önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Yerde bulunan kartuşlar

- Olay yeri inceleme ekiplerini çalışması

- Olayın yaşandığı ekmek fırını

- Ambulansın beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 147 MB

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Çorum\'da 1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Çorum\'da kontrolden çıkıp önce reklam panosuna, ardından da ağaçlara çarpan ve sürücüsü Ömer Karaduman’ın (31) hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 21 Ağustos’ta Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Ömer Karaduman yönetimindeki 19 EY 515 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, valilik binasının karşısındaki reklam panosuna çarptı. Savrulan araç, ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden fırlayarak yaklaşık 50 metre uzağa savrulup, alev aldı. Kazada, araçta sıkışan Ömer Karaduman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılan Karaduman, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Karaduman, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Karadamun’ın yaşamını yitirdiği kaza anı ise, yol çevresindeki bazı iş yerlerine ait güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülere, otomobilin caddede hızla giderken aniden sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrulduğu ve ağaçlara çarptığı yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Kazada ölen sürücünün hızla aracıyla caddeden geçişi

-Sürücünün ağaca çarpması

-Ölen kişinin fotoğrafı

Kaza sonrası sürücüyü kurtarma çalışması

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk 32 Sn ) (BOYUT: 27.6 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Bandırma’da tatilden dönüş yoğunluğu sürüyor

4 günlük Kurban Bayramı tatili ile birleştirildikten sonra 9 güne çıkan tatilin son gününde de dönüş yolculuğu yoğun şekilde devam ediyor. Bandırma-İstanbul (Yenikapı) hattında yoğun talepleri dikkate alan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), normalde 6 olan feribot sefer sayısını ek seferlerle 8’e çıkardı, ayrıca 6 deniz otobüsü seferi düzenledi. Sabah saat 04.00’de başlayan seferler gece saat 23.55’e kadar devam edecek. Yoğunluk nedeniyle araç parkındaki kuyruklar da devam ediyor. Ek deniz otobüsü ve feribot seferlerine rağmen yoğunluk devam ediyor. Pazartesi günü 4 feribot seferine ek olarak 2 de deniz otobüsü seferi konulduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araç kuyrukları

-Feribota binen araç ve yolcular

-Gelen giden feribot ve deniz otobüsleri

105mb , 1 dk 40 sn

HABER/KAMERA: Erdem ÖZCAN

BANDIRMA (Balıkesir) (DHA)

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Gümüşhane\'de asırlık tandır ekmeği geleneği yaşatılıyor

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde asırlık tandır ekmeği geleneği devam ediyor. Yörede köy kadınlarınca yapılan şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle bilinen tandır ekmeği Anadolu ve Karadeniz sofralarındaki yerini koruyor.

Tandır ekmeği, uzun yıllardan beri sürdürülen gelenekle, yapılan şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle tercih ediliyor. Etrafı çamurla sıvanmış özel bir çukurun içinde pişirilen tandır ekmeği hazırlanırken birçok evreden de geçiyor. Mayalanmış hamur, bir süre bekletildikten sonra ekşimesiyle tandırın başına getirilerek, eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, elde çırpılarak açılıyor. Hamur, yöredeki damak tadına göre üzerine; un, susam, yumurta veya su serpildikten sonra, tandırın içine konularak pişiriliyor. Bu işlemlerden sonra pişen ekmek, bol miktarda stoklanarak, uzun müddet de saklanabilme özelliğini taşıyor.

\'45 YILDIR TANDIR EKMEĞİ YAPIYORUM\'

Yörede uzun yıllardır tandır ekmeği yapan Rahime Kurnaz (67) bu geleneğin sürdürülmesin istedi. Eşiyle birlikte köyde yaşadığını anlatan Kurnaz, \"Köyde yaşadığımız için ektik, biçtik, sürdük, un ettik, tandır yaktık ihtiyaçlarımızı karşıladık. Çocuklarımızı büyüttük, hepsi evlendi şimdi de ziyarete geliyorlar. Biz de tandır ekmeği yaptık ki tandır ekmeğini yesinler. Sıcak suyu ısıttım, mayayı hazırladım ve tuzu koydum. Sonrasında mayayı yoğurdum. Mayanın kabarmasını beklerim. Tandırı yakar ve ekmek pişirmeye başlarım. Eskiden şehir bize çok uzaktı. Hep köyde yaşıyorduk ve ihtiyaçlarımız kendimizi gideriyorduk. 6 çocuğum vardı, onları bırakıp da herhangi bir yere gidemezdim zaten. Tandır ekmeğini hiçbir şeye değişmem. Umarım bu gelenek sürer\" dedi.

\'TANDIR EKMEĞİNİ ÇOK SEVİYORUM\'

Kurnaz\'ın torunu Hüsna Kurnaz ise, bayram tatili içim İstanbul\'dan ananesini ziyarete geldiğini belirterek, \"İstanbul’da böyle ekmekler yok, köye gelince ananem bize tandır ekmeği yapıyor ve yediriyor. Tandır ekmeğini çok seviyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Tandır ekmeği hazırlanışı

- Tandır ekmeğini fırına koyma

- Rahime Kurnaz ile röp

- Hüsnü Kurnaz ile röp

- Detay görüntüler

Boyut : 585 MB Süre : 03:11

HABER KAMERA: SİNAN UÇAR/GÜMÜŞHANE-DHA

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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi, yaşamını yitirdi

Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde, engebeli arazide devrilen traktörün altında kalıp ağır yaralanan 55 yaşındaki Ali İbiz, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Sarıgöl\'ün kırsal Bereketli Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Ali İbiz, bugün saat 16 H 1842 plakalı traktürü ile üzüm bağını ilaçlamaya gitti. Bağdaki engebeli arazide İbiz, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, devrildi. Devrilen traktörün altında kalan İbiz, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bilodirmesi üzerien olay yerine 112 Avcil Servis, Ulusal Medikal Kurtama Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güçlükle traktörün altından çıkartılan İbiz, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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Et çekerken sağ eli kıyma makinesinde sıkıştı

Kahramanmaraş\'ta et çekerken sağ eli kıyma makinesinde sıkışan Sultan Zenbilci (52), itfaiye tarafından kurtarılıp, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bu sabah Önsen Mahallesi\'nde meydana geldi. Sultan Zenbilci\'nin sağ eli, et çektiği kıyma makinesinde sıkıştı. Zenbilci\'nin eli, yakınlarının yardımıyla çıkarılamayınca itfaiye ve sağlık görevlilerinden yardım istendi. İhbar üzerine eve giden ekipler, kıyma makinesini dağıtarak kadının elini kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık görevlilerince ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Kadının parmaklarında ezilme olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis tabelası

- Acil servis önü

- Hastane binası

- İtfaiye ekiplerin müdahalesi

- Kadının elinin çıkarılması

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB

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