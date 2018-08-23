YURT BÜLTENİ -3 

Kulu\'dan işsizlikle İsveç\'e açılan kapı



Konya\'nın Kulu ilçesinde 1965 yılında başlayan göçte, İsveç\'e yerleşenlerin sayısı 50 bin oldu. Göç eden gurbetçilerin birçoğu çifte vatandaşlık hakkı elde etti. Sadece yaz aylarında memleketlerine dönen Kululuların büyük bölümü, ömürlerinin sonuna kadar orada kalmayı planlıyor. Az sayıda kişi, özellikle emekli olduktan sonra memleketine dönüş yapıyor.

Konya\'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta, başkent Ankara\'ya komşu olan Kulu ilçesi, İsveç\'e verilen göçle tanınıyor. İlk göç, 1965 yılında başlarken, evlilik yöntemiyle oturma izni alanlar, yaşamlarını bu ülkede sürdürmeye başladı. Birkaç kişinin göç etmesiyle başlayan macera sayesinde Kulu, özellikle yaz aylarında \'küçük İsveç\'e dönüşüyor. Yaz tatilini memleketlerinde geçiren Kululular, ülkeye tekrar dönüyor. Sadece emekli olanlar, yılın 6 ayını Kulu\'da diğer 6 ayını da İsveç\'te geçiriyor. Göç eden gurbetçilerin çoğu, Stockholm ve Göteborg\'da yaşıyor. Çifte vatandaşlık hakkı elde eden Kululular, İsveç\'teki genel ve yerel seçimlerde oy kullanabiliyor. Kulu\'daki Fahri Konsolosluk\'ta, 9 Eylül\'de yapılacak seçimler için tatile gelen seçmenlerin oy kullanabilmesi amacıyla sandıklar kuruldu. Seçmenler, ağustos ayı içinde belirlenen tarihlerde gidip, oylarına kullanabiliyor. İsveç\'te ayrıca diğer Türklerle birlikte milli ve dini bayramlarda bulunulan bölgelerde törenler düzenlenip, kutlamalar yapılıyor.

\'İSVEÇ, KULU\'YA EKONOMİK KATKI SAĞLADI\'

Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İsveç\'in kendileri için \'yürek sızısı\' olduğunu belirterek, \'\'Keşke hiç gidilmeseydi. Kendi devletimizin imkanlarıyla oradaki insanlar iş bulup burada kalsalardı. Beyin göçü, enerji göçü, iş gücü göçü, bunlar küçümsenecek şeyler değil; ama böyle bir kader tecelli etti\'\' diye konuştu.

Göçün 1965 ile 1976 yılları arasında hızlı olduğunu kaydeden Yıldız, \'\'İsveç bize ekonomik manada çok katkı sağladı. Bunu hiçbir zaman yadsınamayız; ama gençlerimiz gitti, iş gücümüz gitti. Hele hele 3\'üncü ve 4\'üncü jenerasyon buraya dönmeyi hiç düşünmüyor. İsveç\'e göçtük; ama gurbeti sıla edindik. Bu acı bir gerçek, gurbetimiz sıla oldu. Buradan göçler artık azaldı. Türkiye\'nin ekonomisi güçlendi. Avrupa\'nın ekonomik sıkıntıları başladı. Okuyanlar imkanı olanlar artık gitmeyi düşünmüyor; ama işsiz olanlar yine gitmeyi düşünüyorlar\" dedi.

Başkan Yıldız, ilçede İsveç eski Başbakanı Olof Palme\'nin adını taşıyan park ve bulvar ile İsveç lokantasının bulunduğunu da dile getirdi.

ÇOCUKLARI OKUYUP, MÜHENDİS OLDU

İsveç\'e, 1985 yılında, işsizlik nedeniyle evlilik yöntemiyle göç eden, 5 çocuk babası Salih Ordulu, 3 ay dil kursuna gittikten sonra ilk dönemlerde temizlik işlerinde çalıştığını ve yaklaşık 30 yıldır da huzurevinde görev yaptığını anlattı. 5 oğlunun da eğitimlerini tamamladığını belirten Ordulu, çocuklarından 1\'inin inşaat işi yaptığını, 1\'inin bilgisayar mühendisi olduğunu, diğerlerinin de ticaretle uğraştığını söyledi. Kulu\'dan göç edenlerin çoğunun hizmet işlerinde görev yaptığını kaydeden Salih Ordulu, şunları söyledi:

\'\'Yeni nesil artık eğitimine önem vermeye başladı. Üniversitelerde, yükseköğrenime önem verdi. Orada çalışanlar için hayat kolay; ama işsiz olanlar için zor. Türkiye\'nin ekonomisinin güçlenmesi insanlarımıza güç kuvvet verdi. İlk başlarda oradaki yaşantı, Türkiye\'ye bakarak gayet iyiydi. Şu an yaşam seviyesi aynı düzeye geldi. Bazı arkadaşlarımız Türkiye’ye geri dönmek istiyor. Türkiye\'nin yükselişi ile Avrupa\'daki bu ırkçı partilerin yükselişi devam ederse insanlarımız hiç düşünmeden geri dönmeyi tercih edecektir.\'\'

\'CENAZELER İSVEÇ\'E DEFNEDİLMEYE BAŞLANDI\'

Artık cenazelerinin de İsveç\'te defnedilmeye başlandığını belirten Ordulu, \'\'Yeni nesil okuyanlar için tabi iş bulmak da kolay oluyor. Orada derneğimiz, camimiz var. Hep bir arada olduğumuz için yabancılık çekmiyoruz. Artık cenazelerimiz bile orada defnedilmeye başladı\'\' dedi.

İSVEÇ\'TEN DÖNÜP, \'İSVEÇ USULÜ\' PİZZA YAPMAYA BAŞLADI

İsveç\'e giden Recep Subaşı da ülkedeki restoranlarda çalışıp, pizza yapmayı öğrendi. 7 yılın ardından Kulu\'ya dönen ve kendi iş yerini açan Subaşı, şu an \'İsveç usulü\' pizzalar yapıp, satıyor. Subaşı, \'\'7 yıl orada kaldıktan sonra Kulu\'ya döndüm, arkadaşımla pizza satışı yapan bir iş yeri açtık. Hem Kululularımız İsveç\'teki damak tadını tatsın hem de İsveç\'te yaşayanlar Kulu\'ya geldiklerinde aynı damak tadını memleketlerinde de sürdürsünler istedik. İsveç\'in kültürünü Kulu\'ya taşıdık. Müşterilerimiz memnun\'\' diye konuştu.

İŞSİZLİK NEDENİYLE İSVEÇ\'E GÖÇ ETTİ

İsveç\'e 11 yıl önce göç ettiğini kaydeden Mehmet Akalın ise \'\'Burada iş azdı. Biz de oraya gittik. Şu an bir gıda fabrikasında işçi olarak çalışıyorum. Orada yaşantı güzel, insan hakları var, herkes eşit haklara sahip. Tüm sosyal haklarını alabiliyorsun. Stockholm\'un her yerinde Kululu var. Ekonomik olarak buradan çok iyi durumda. Akrabalarım da orada kalıyor. Geri dönüş yapanlarda var; ama genç nesil orada kalmaktan memnun\'\' dedi.

\'İSVEÇ\'TE YABANCI HİSSETMİYORUZ\'

Lise 1\'inci sınıf öğrencisi Elenor Özcan da \'\'İsveç\'te doğup, büyüdüm. Kulu\'da yakınlarımız var. Yaz tatilinde buraya geliyoruz. Okulumuz orada, eğitim buraya göre çok rahat. O yönden çok şanslıyız. Hayatım orada ve orada kalmak istiyorum. Buraya sadece tatilde geliyorum. Geri dönmeyi de hiç düşünmedim. İsveç\'te de Türk aileler birbirini tanıyor ve hiç yabancı hissetmiyoruz\'\' diye konuştu.

İsveç\'te doğup, büyüdüğünü belirten Sevda Şener ise \'\'Stockholm\'da yaşam iyi, orada okula gidiyoruz. Bazen ırkçılık yapıyorlar; ama tabi oturduğun yere bağlı. Hangi şehir ve semtte oturduğun önemli. Türklerin olduğu bölgelerde yok. İsveç\'in iç bölgelerinde ırkçılık daha fazla\'\' dedi.



Görüntü Dökümü

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- Olof Palme Parkı

- İsveç Fahri Konsolosluğu

- İsveç lokanta ve pizzacı

- Belediye Başkanı röp.

- Kulu\'dan drone görüntü

- Kulu şehir merkezinden detay

- Kafelerden detay

- Salih Ordulu röp.

- İsveç\'teki yaşam görüntüleri

- Elenor Özcan röp.

- Sevda Şener röp.

- İsveç\'ten drone görüntü

- İsveç\'te yaşam

- Pizzacı Recep Şubası röp.

- Pizzacıdan detay

-Mehmet Akalın röp.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Mehmet YILMAZ KONYA DHA))

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Unutulan çocuk arabası korkuttu



Burdur\'da emniyet personeline ait açık otoparkın önünde unutulan çocuk arabası özel ekipler tarafından kontrollü şekilde fünyeyle patlatıldı.

Cumhuriyet Caddesi\'nde Emniyet Müdürlüğü karşısındaki emniyet personeline ait açık otoparkın girişine çocuk arabası bırakıldığı ihbarı üzerine bölgeye özel ekipler sevk edildi. Araç ve yaya trafiğine kapatılan olay yerine Jandarma Alay Komutanlığı\'ndaki bomba arama köpeği \'Hera\' da getirilerek inceleme yaptı.

Bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilen çocuk arabası kontrollü şekilde patlatıldı. AFAD KBRN ekipleriyle emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından çocuk arabası Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet araçları

- Emniyet Müdürlüğü dış görünüş

- Şüpheli çocuk arabası

- Bomba uzmanı

- Jandarma köpeğinin incelemesi

- Kontrollü patlama

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Jandarmada bayram mesaisi

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde otellerde boş yer kalmazken, Side sahillerinde devriye sayısı arttırılan jandarma timleri 24 saat boyunca mesai yapıyor.

Kurban Bayramı\'nda Türkiye\'nin yatak kapasitesinin yüzde 12\'sine sahip olan Antalya\'nın Manavgat ilçesinde bütün oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye belgeli 200\'e yakın 5 yıldızlı otel, motel, pansiyon ve tatil köylerinde boş yerin olmadığı Manavgat\'ın Side, Kızılağaç, Sorgun/Titreyengöl, Ilıca, Evrenseki, Çolaklı ve Gündoğdu bölgelerinde yerli ve yabancı turistlerin tatillerinin huzur ve güven içinde geçirmeleri için jandarma ekipleri gece ve gündüz aralıksız şekilde çalışıyor.

ATLI TİMLER DE GÖREV BAŞINDA

İlçenin 224 bin olan nüfusuna ek olarak, 250 bin yatak kapasitesinin de tam doluluğa ulaşması nedeniyle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından minibüs ve motorize ekiplerin yanı sıra Elektrikli Devriye Müdahale Araçları (EDMA), ginger ve yaya devriyeleriyle araçların giremediği Side Antik Kenti ve Sorgun ormanı gibi bölgelerde Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığı\'ndan (JAKEM) geçici görevle gönderilen atlı timler de görev yapıyor.

SİDE SAHİLLERİNDE DEVRİYE ARTTIRILDI

Bayram süresince hem adım atacak yerin olmadığı Side sahilleri hem de tapınaklar bölgesi jandarma ekipleri tarafından dakika dakika izleniyor. Yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güvenliğini sağlamak ve tatillerinin en iyi şekilde geçmesi amacıyla devriyelerin sürekli hale getirildiği Manavgat\'ta, jandarma Kurban Bayramı\'nda Side Antik Kenti\'nde tatilcilere şeker ve kolonya ikram etti. Kurban Bayramı tatili süresince jandarmanın çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtildi.

KURBAN SATIŞ YERLERİ DENETLENDİ

Diğer taraftan, kendi sorumluluk sahasında yer alan kurban pazarlarında denetim yapan jandarma ekipleri, bayramın birinci günü kurbanlık satışa sunulan hayvanların küpe kontrollerini de gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, hem satıcılara hem de esnafa özellikle sahte paraya karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma tarafından bayramın ilk 2 gününde yapılan çalışmalarda umuma açık yerler kontrol edildi, şüpheli şahıs ve araçlar sorgulanarak arandı. Bayramın huzurlu geçmesi için icra edilen operasyonlarda 36 aranan şahıs yakalandı, 15 gram kristal ile 24 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atlı jandarma timinin tapınak bölgesine devriye

- Atlı timin antik Side harabelerinde devriye

- Jandarma karakolundan ekiplerin çıkışları

- Side sahillerinde EDMA\'larla devriye

- Side sahilinde tatil yapanların görüntüleri

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HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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Fatma\'nın içinde para bulunan çantasını çaldılar



Adana\'da Kurban Bayramı ziyaretine gittikten sonra banka oturup, dinlenen Fatma Z.\'nin (19) içinde bayram harçlıklarının bulunduğu çantası, 2 Suriyeli tarafından çalındı.

Olay, Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Fatma Z. Kurban Bayramı ziyaretinde bulunmak için akrabalarına gitti. Yakınlarından harçlık alan Fatma Z. daha sonra gezmek için kent merkezine geldi. Bir süre dolaşan Fatma Z., dinlenmek için bir banka oturdu. Genç kızın tek başına oturduğunu fark eden kimliği belirlenemeyen 2 Suriyeli, Fatma Z.\'nin yanına gelerek para istedi. Parasının olmadığı söyleyen genç kızı oyalayan Suriyelilerden biri, genç kızın dalgınlığından faydalanıp bank üzerinde bulunan çantasını aldı. İçinde bayram harçlıklarının bulunduğu çantasının çalındığı fark eden Fatma Z. şoka girdi. Yakında bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerin yanına giden genç kız, buradan polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Fatma Z.\'nin ifadesini aldıktan sonra polis merkezine götürdü. Fatma Z. ise \"Oturuyordum, yanıma 2 Suriyeli geldi, önce para istediler. Beni oyaladıktan sonra da çantamı aldılar\" dedi.

Şüphelileri bulmak için çevrede araştırma yapan ekipler, genç kızın çantasını, içindeki paralar alındıktan sonra bir çöp konteyner içine atılmış olarak buldu.

Görüntü Dökümü

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- Çantası çalınan kadının polis ile konuşurken görüntüsü

- Kadının konuşması

- Olayın yaşandığı yerden detaylar

SÜRE: 42\" BOYUT: 79 MB

Haber: Sude UÇAROĞLU-Kamera: ADANA,(DHA)

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Engelli arkadaşlarına araç almak için kurban derisi topluyorlar



Tokat\'ın Erbaa ilçesinde Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği (TEKDEN) üyeleri, arkadaşları Ahmet Bakır\'a elektrikli engelli aracı alabilmek için kurban derisi topluyor.

TEKDEN üyeleri yürümekte zorlanan Ahmet Bakır (31) isimli arkadaşlarına elektrikli engelli aracı alabilmek için kampanya başlattı. Ahmet Bakır, 2012 yılında böbrek yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görmeye başladı. Bakır, daha sonra hastalık sebebiyle vücudunun zayıf düşmesi sonucu kalça çıkığı problemi yaşayıp, koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldı. Evden sokağa çıkmak veya hastaneye gidebilmek için elektrikli engelli aracı almak isteyen Bakır’a üyesi olduğu dernek kampanya düzenleyerek yardımcı olmaya karar verdi. Dernek üyeleri, gerekli izinleri aldıktan sonra bayramda kurban derisi toplamaya başladı. TEKDEN üyeleri 4 günlük Kurban Bayramı boyunca kurban derisi toplayarak arkadaşlarının ihtiyacı olan aracı almayı hedefliyor.

Gerekli resmi izinleri aldıktan sonra çalışma başlattıklarını ifade eden Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Akgül Çetin, \'\'Kurban Bayramı\'nda 21’i ile 24 Ağustos tarihleri arasında resmi olarak kurban derisi topluyoruz. Bu topladığımız kurban derilerinden elde edilecek geliri de arkadaşımıza taahhüt ettiğimiz aracı almak için kullanacağız. Aracımızın fiyatı şu anda 5 bin 500 lira. Allah’ın izni dostlarımızın ve bizim gayretlerimizle inşallah bunu başaracağız\'\' dedi.

Sürekli hastaneye gittiği için problem yaşadığını, bu araçla hayatının daha da kolaylaşacağını söyleyen Ahmet Bakır ise \'\'Sevgili başkanım, yönetim kuruluyla birlikte böyle bir karar almışlar. Bize devamlı hastaneye gidip gelebilmek için böyle bir imkan sundular. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum\'\' dedi.

4 gün boyunca toplanacak kurban derileri satılarak, elektrikli engelli aracı alımı için kullanılacak.

Görüntü Dökümü:

-Dernek üyelerinin görüntüleri

-Kurban derisi toplamaları

-Dernek Başkanının açıklaması

-Engelli Ahmet Bakır\'ın konuşması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

(231 mb)

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CHP\'li Öztrak, dövizdeki artıştan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı sorumlu tuttu

İzmir\'in Çeşme ilçesinde partililerle bayramlaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dolardaki artışa değinerek, \"Ekonomi Trump karşısında bu kadar dayanıksızsa, bunun bir tek sorumlusu var; Recep Tayyip Erdoğan\" dedi.

CHP Çeşme İlçe Başkanlığı\'nda Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Bedri Serter, Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, CHP\'li belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili programa katıldı.

\"BU EKONOMİ DOLARKOLİK OLMUŞ\"

Konuşma yapan ve dolardaki artışa değinen CHP\'li Öztrak, \"Bu ülkenin borcunu 17 yılda 130 milyar dolardan alıp, 450 milyar dolara kadar getiriyorsanız, borcunuzun bir yıl içinde yarattığınız gelire oranı, yarısından fazlayı geçiyorsa, orada bir sıkıntı başlıyor demektir. Bazıları diyor ki; \'Dövizin borçla ne ilgisi var?\' Önümüzdeki 12 ayda geri ödememiz gereken borç miktarı, 180 milyar dolar. Üstüne bir de 55 milyar dolar cari açığımızı koyduğunuzda 235 milyar dolar eder. Birileri diyor ki; \'Katar\'dan 15 milyar dolar alacağız\'. Eğer dünya piyasalarına ulaşamaz hale geliyorsan, alsan ne olur, almasan ne olur? Her yıl 200 milyarın üzerinde parayı, önümüzdeki 3 yıl boyunca bulmamız gerekiyor. Bu şunu gösteriyor: Bu ekonomi \'dolarkolik\' olmuş\" diye konuştu.

CHP\'li Öztrak, şirketlerin yılbaşından bu yana kur farkı zararının 450 milyar lira olduğunu da söyledi.

\"İYİ DE NİYE BU KADAR BORÇLANDIN?\"

ABD\'nin Türkiye\'yi tehdit edebilecek cüreti nereden bulduğunu soran Öztrak, \"Neden Meksika\'ya; \'Sınıra duvar çekeceğim, parasını da sana ödeteceğim\' dediğinde, Meksika Pezosu bu kadar değer kaybetmezken, Türk Lirası bugün bu kadar değer kaybediyor? Bunları kendi kendimize sormamız gerekir. Bu ekonomi Trump karşısında bu kadar dayanıksızsa, bunun bir tek sorumlusu var; Recep Tayyip Erdoğan\" diye konuştu.

CHP\'li Faik Öztrak, sermayenin güvenli bir liman aradığını belirterek, Türkiye için en büyük yapısal dönüşümün ise parlamenter demokrasiye dönüş olacağını savundu. Faik Öztrak, yerel seçimlerin erkene alınmasının mümkün görünmediğini de belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak\'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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Olimpiyat hayaline ok atıyor

Okçuluk Milli Takımı sporcusu Samet Ak (17), atış yaparken, parmaklarının, kaslarının çok acıdığını belirterek, \"Acı çektim ama asla pes etmedim. Şimdi de hayallerime ok atıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya kazanmak istiyorum\" dedi.

Mersin\'de çiftçilikle geçimini sağlayan Ak ailesinin oğlu Samet, evinin yakınındaki okçuluk tesislerinde antrenman yapan sporcuları izleyerek, bu spora merak saldı. Emekli baba ve ev kadını annesinin yönlendirmesiyle 11 yaşında okçuluk sporuna başlayan Samet, farklı yaş kategorilerinde kazandığı Türkiye şampiyonluklarının ardından geçen yıl milli takıma seçildi. Ay yıldızlı formayla ilk yılında Klasik Yay Karışık Kadet Takımı\'nda Selin Şatır ile Avrupa şampiyonluğu kazanan Samet, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları\'nda katılmaya hak kazandı.

\'HAYALLERİM ÇOK BÜYÜK\'

Avrupa Şampiyonası\'nda kazanılan altın madalya ile okçuluk sporunda tanınır hale gelen Samet Ak ile takım arkadaşı Selin Şatır, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'yi 2 sporcu ile temsil etme hakkı sağladı. 6 Ekim\'de Arjantin\'de yapılacak 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatı\'na hazırlıklarını Antalya\'daki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri\'nde sürdüren Samet Ak, \"Hayallerim çok büyük. Gençlik olimpiyatlarında hem bireysel hem de karışık milli takımda altın madalya kazanmak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda da hem erkek milli takım, hem karışık takım, hem de bireysel olarak madalya kazanmak istiyorum\" diye konuştu.

\'ACI ÇEKTİM AMA ASLA PES ETMEDİM\'

Okçuluk sporunun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Samet, şunları söyledi:

\"6 yıldır okçulukla uğraşıyorum. Geçen yıl milli takıma seçildim. Okçuluk benim için vazgeçilmez bir şey. Ben ok atmadığım, antrenman yapmadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Yoğun antrenman ve çalışmalarım sonucunda milli takıma girmeyi hak ettim. Milli takımdaki ortam çok güzel. Arkadaşlarım, antrenörlerimle çok iyi takım ortamı oluşturduk. Bu yıl önemli başarılar kazandık. Çalışan herkes milli takıma seçilebilir. Milli takımda yer almak imkansız değil. Başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Milli takıma girebilmek için çok çalıştım. Gecemi gündüzüme kattım. Geç saatlere kadar antrenman yaptım. Milli takıma girebilmek için antrenmanlarda atış yaparken, parmaklarım, kaslarım çok acıdı. Acı çektim ama asla pes etmedim. Şimdi de hayallerime ok atıyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Samet Ak detay

- Antreman detay

- RöP. Samet Ak

- Ok ve yay detay

- Genel detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)

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