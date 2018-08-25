YURT BÜLTENİ -20

BAKAN SOYLU: AB STANDARTLARINA UYMA KONUSUNDA NET TALİMATIM VAR



BALIKESİR\'in Susurluk ilçesinde yol denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüleri uyardı. Bayramdan sonra özellikle emniyet kemeri konusunda sıkı tedbirler uygulayacaklarını belirten Soylu, \"AB standartlarına uyma konusunda arkadaşlarımıza net talimatım var ve bu konuda cezaysa ceza. Kimse darılmasın, gücenmesin\" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Susurluk\'ta yol denetimi yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Bayram tatili için aldıkları önlemleri anlatan Soylu, \"Tüm bayram tatili boyunca dinlenmeden çalışan emniyet ve jandarma personelimize, valilerimize, kaymakamlarımıza ve komutanlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Geçen yıl emniyet ve jandarma mensubu 50 bin trafik personeliyle yapılan denetimleri bu yıl 141 bin personelle yaptık. Bazı yerlerde takviyelerle bunu gerçekleştirdik. Neredeyse 3 katına çıkardık. Aynı zamanda denetim noktası olarak da 7 bin 500’ün üzerinde trafik ekibi ile bu denetim gerçekleştirirken denetim noktası olarak jandarma artı polis 3 bin 500 denetim noktasında burada olduğu gibi Türkiye’nin her noktasında arkadaşlarımız önemli bir görev yerine getirdiler\" diye konuştu.

\'ÖLÜMLÜ KAZA SAYIMIZ DÜŞTÜ\'

Kurban Bayramı tatilinde ölümlü kaza oranının düştüğünü belirten Bakan Soylu, \"Vatandaşlarımızı sürat konusunda, emniyet kemeri konusunda ve cep telefonu ile konuşmama konusunda ve aynı zamanda, bunun da altını çizerek söylüyoruz. Arabanın içinde sigara içmeme konusunda uyardık. Tuzak radar uygulamasının gerek jandarma gerekse emniyet tarafından kaldırıldığını deklare etmiştik. Ancak bir şekilde daha önceden belirtmek suretiyle radar uygulamasının yapıldığını söylemiştik. Aynı uygulama Türkiye’nin bütün noktalarında aynı şekilde devam etmektedir. Şunu söylemek gerekir. Bayramın ilk gününden itibaren tatilin ilk gününden itibaren kazalar yaşadık. Ölümlü kaza oranımız düştü. Ölümlü kaza sayımız da düştü ama aynı olayda meydana gelen ölüm sayımız maalesef artı. Geçen yılla aynı oranda gidiyoruz. Hem de son 10 yılın ortalamasıyla aynı oranda gidiyoruz. Dün akşam itibarıyla 99 can kaybımız söz konusu. Bunların yüzde 40 civarı şehirlerarası yollarda, yüzde 30 civarı şehir içi yollarda, geri kalan bölümü de kırsal dediğimiz alanlarda\" dedi.

Yollarda belli noktalar hariç önemli yoğunlukla karşılaşmadıklarını kaydeden Bakan Soylu, \"Bu yıl enteresan bir gelişme de yaya ölümlerinde oldu. Yüzde 17- 18 civarında oldu, böyle bir tablo beklemiyorduk. Araç yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde maalesef yaya ölümleri de oluştu. Bizim genel değerlendirmemizde bu istikamettedir. Gidişlerde güne yayılı gidişlerdi. Cuma, cumartesi, pazar gününe yayılı gidişler oldu. Dönüşler de yine aynı şekilde, perşembe akşamı itibariyle başladı. Dün de epey bir yoğunluk vardı. Yarın da yoğunluk olacak 3- 3,5 güne yayılı bir trafik akışının sağlandığı yoğunluk oldu. Birkaç noktamız hariç önemli bir yoğunlukla karşılaşmadık esas itibarıyla çünkü kaza olan yerlerde trafik ekiplerimiz gerekli tedbirleri almaya çalıştılar\" diye konuştu.

\'AİLELERİNİ UYARIYORLAR\'

\'Kırmızı düdük\' uygulamasından da bahseden Soylu, \"Bizim tekrar uyarılarımız olacak. Kırmızı düdük kampanyamızı bu bayramın başından itibaren başlatmıştık. Bunun özellikle çocuklarda etkin olduğunu sevinerek görüyoruz. Ailelerini uyarıyorlar. Kuralları da hemen hemen net bir şekilde öğrenmiş durumdalar. Bir taraftan emniyet kemerinin takılı olduğunu hatırlatıyorlar diğer taraftan hız yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorlar ve yine cep telefonu ile konuşulmaması gerektiğini hatırlatıyorlar ve aynı zamanda da arabanın içinde sağlık açısından sigara içilmemesinin gerektiğini de hatırlatıyorlar. Kırmızı düdük kampanyamız çocuklarımızla birlikte devam edecek. Bu bayramda da gördük ki bu konuya olan farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir?. Kırmızı düdük, trafik konusunu hatırlatan en önemli materyallerden biri olacak\" dedi.

\'TRAFİK MESELESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ\'

Okullardan başlanarak, tüm sosyal alanlarda herkesin trafik konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"10 dakikalık dinlenmenin bile hayat kurtaracağını unutmayalım. Kurallara uymalıyız. Elbette araçlarımız teknolojik açıdan, yollarımız standartlar açısından çok yüksek. Yine de burada kurallara uyarak kazaların önüne geçeceğimize inanıyoruz. Bu bayram bütün arkadaşlarımızla birlikte yoğun gayret gösterdik ama işimizin çok olduğunu, daha çok mesafe almamız gerektiğini bu bayramda bir kez daha tecrübe ettik. Bu tecrübeler de acı tecrübeler oluyor. Şunu da belirtmem gerekir; bu bayramda ölümlü otobüs kazamız olmadı. İnşallah yarın akşama kadar da olmaz. Bayram öncesi otobüs şirketlerine ve otobüslere gerek bizler gerek trafik ekiplerimiz ciddi uyarılarda bulundular. Bu uyarılar bayramdan sonra da devam edecek. İnancım odur ki milletimizle hep birlikte trafik meselesinde de çok önemli adımlar atacağız.\"

\'AB STANDARTLARI KONUSUNDA NET TALİMATIM VAR\'

Trafikte yılda ortalama 7 bin can verildiğini kaydeden Bakan Soylu, \"Bu az bir rakam değil. Bu, günde ortalama 20 kayıp yapar. Bu açıdan her birimizin aynı sorumluluğu hissedeceğini, sadece araç sürücüsüne değil; yanında oturanlara da büyük sorumluluk düştüğünü buradan ifade ediyorum. Bu bayramın diğerlerinden anlamı şuydu. Trafik ekibi arkadaşlarımız mümkün olduğunca ilk önce uyardılar. Cezayı öncelikli bir tavır olarak ortaya koymadılar. Vatandaşlarımıza bir haberim daha olacak. Bu acıları bir daha çekmek istemiyoruz. Bayramdan sonra özellikle emniyet kemeri konusunda sıkı tedbirler uygulayacağız. AB standartlarına uyma konusunda arkadaşlarımıza net talimatım var ve bu konu da cezaysa ceza. Kimse darılmasın, gücenmesin. Çünkü karşı karşıya kalacağımız kazalar bize daha büyük, atlatılması zor tecrübeler bırakıyor. Bayramdan sonra tüm ekiplerimiz emniyet kemeri konusunda ciddi tedbirler alacaklar. Yıl sonuna kadar emniyet kemeri takma oranımıza, ki hedeflerimiz de var, önemli ölçüde ulaşmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, ayrıca yoğun günlerde havadan drone ve helikopterler ile trafik kontrollerinin yapılacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu’nun polis ve jandarma personeli ile selamlaşması

-Trafik Şube müdüründen brifing alması

-Basın açıklaması

-Trafik kontrolünde duran araçlardaki vatandaşlarla sohbet etmesi

-Çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört hediye etmesi

-Bir otobüse binerek yolcularla sohbet etmesi

Haber: Tufan DALGIÇ/ Kamera: Mehmet İNAN / SUSURLUK - BALIKESİR (DHA)

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Rizeli ünlü türkücü kazada öldü

RİZE’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 40 metreden dereye uçtu. Kazada, kentin sevilen atma türkü sanatçılarından Ahmet Çakar (29), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Pehlivantaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Çakar yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi’ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde dereye uçan ve aracından savrulan sürücü Çakar’ın hayatını kaybettiği belirledi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Çakar’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen otomobil de çekiciyle bulunduğu dereden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar, 2016 yılında Ankara’da katıldığı Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Binali Yıldırım’a türkü söylemişti. Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçının ölümü, kenti ve sevenlerini yasa boğdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sanatçının, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a türkü söylemesi

- Sanatçı Ahmet Çakar\'dan detaylar

Haber: Aytekin KALENDER / RİZE-DHA

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ERDEK\'TE ÇOBAN ATEŞİ ORMANI YAKTI

BALIKESİR’in Erdek ilçesi Palata Çeşmesi üst yakası Sığır yolu mevkiinde yangın çıktı.

Erdek\'te Sığır Yolu mevkiinde bugün saat 16:00 sıralarında fundalık ve zeytinlik alanda bir çoban tarafınan yakıldığı tahmin edilen ateşten yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kuru otlarla kaplı alanda çevreye hızla yayıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlarca yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek Grup Amirliği ile Erdek Orman İşletme Şefliği\'ne bağlı yangın söndürme ekipleri intikal etti. Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği\'ne ait 1, Erdek Orman İşletme Şefliği\'ne ait 2 arazözün katıldığı söndürme çalışmalarıyla, 2 saat devam eden yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında 20 dönüm arazinin yandığı öğrenildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Orman yangınından detaylar

Haber-Kamera: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)

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SOKAK LAMBASINI KIRMAYA ÇALIŞAN GENÇLER KAMERAYA TAKILDI

SİVAS\'ta yeni yapılan bir sokak lambasını taş atarak kırmaya çalışan iki genç kameralara takıldı.

Olay dün gece Alibaba Mahallesi 57\'nci sokakta yaşandı. Bağırarak şarkı söyleyen çevreye rahatsızlık veren 18\'li yaşlardaki iki genç, bölgeye yeni takılan sokak lambalarını kırmak için taşlamaya başladı. Lambayı kırmak için yoğun çaba harcayan şahıslar, yoldan geçen bir sokak köpeğine de taş attı. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. İhbar üzerine, olay yerine polisin geldiğini fark eden şahsılar kaçarak bölgeden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İki gencin görüntüsü

-Sokak lambasını taşlamaları

(308 mb)

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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ORDU\'DAKİ PLAJLARDA TATİLCİ YOĞUNLUĞU

ORDU\'nun Fatsa ilçesindeki plajlar, Kurban Bayramı tatili boyunca doldu, taştı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için plajları tercih etti. Ordu\'nun Fatsa ilçesinde Dolunay, Yeniköy ve Belice mahallelerinde bulunan plajlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Serinlemek için Karadeniz\'e giren tatilciler plajlarda da yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Plajlardan ve tatilcilerden detay

(SÜRE:1 Dk) (BOYUT:10 MB)

Haber-Kamera:Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)

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Kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı\'nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin boş arazilere atılması çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Turgutlu\'da, Kurban Bayramı\'nda kesilen bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sakatatları ile derileri, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Irlamaz Çayı yakınlarına bırakıldı. Çevrede kötü kokuya neden olan atıkların çay yakınına bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, derilerin bir hayır kurumuna bağışlanarak hem çevre kirliliğine engel olunabileceğini hem de toplum için yararlı bir davranışta bulunulabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Atıklardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)