YURT BÜLTENİ -19

PKK\'NIN AVRUPA\'DAKİ YÖNETİCİSİ SINIRDA YAKALANDI



EDİRNE, (DHA)- TERÖR örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yılmaz A., Edirne\'de Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan Bulgaristan\'a çıkış yaparken yakalandı.

MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK şüphelisi bir kişinin Bulgaristan\'a çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda durdurulan araçta, şüpheli Yılmaz A. yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Yılmaz A.\'nın, terör örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentinde bulunan Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTİN AĞABEYİ

Ayrıca Yılmaz A.\'nın, İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler lisetsinde kırmızı kategorideki \'Sertav\' kod adlı PKK\'lı Ramazan A.\'nın ağabeyi olduğu belirlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan Yılmaz A., elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edilerek sorguya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin getirilmesi

-Adliyeye girişi

-Edirne adliyesi

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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AĞRI\'DA PKK\'LI 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığı\'nca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 24 Ağustos 2018 tarihinde Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Tespit edilen teröristler 25 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir\" denildi.

Haber: Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)

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KARADENİZ SAHİL YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

ORDU’nun Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Cevizdere Köprüsü’nün kısmen yıkılması nedeniyle trafiğin tek geçiş üzerinden iki yönlü verilmesi yoğunluğa neden oldu. Bayram tatili nedeniyle araç sayısının artması da uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı nedeniyle tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi Karadeniz Sahil Yolu’nda da yoğunluğa neden oldu. Geçtiğimiz 8 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde Ordu’nun Ünye ilçesinde kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Köprünün tek yönünün yıkılması sonrası gidiş gelişin tek köprüden sağlanması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Uzun araç kuyrukları ise sürücülerin ve araçlarda bulunan vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Karadeniz Sahil Yolu\'ndaki yoğunluktan detay

-Röportaj

(SÜRE:2.55 Dk) (BOYUT:542.08 MB)

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA)

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BURSA\'DA PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde park halindeki 2 otomobil cayır cayır yandı. Yangın, LPG’li diğer bir otomobile sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde olan Abdullah A.’ya ait benzinli otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler yanında bulunan Yasemin Y.’ye ait park halindeki diğer otomobile sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan 2 otomobilin yanında bulunan aracın LPG’li olduğu belirtilirken, yangının LPG’li otomobile sıçramadan kontrol altına alınması faciayı önledi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın alevler içerisindeki görüntüsü

- Söndürme çalışmaları

- Araçların söndürme sonrası hali

- Çevredeki vatandaşlar

1 dk 24 saniye / 156 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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ADD GENEL BAŞKANI BATUM: HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN NE ARKA, NE ÖN BAHÇESİYİZ

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum, \"Biz hiçbir siyasi partinin ne arka bahçesiyiz ne de ön bahçesiyiz. Biz Türkiye\'nin demokratik, laik, kölelerin yer aldığı bir cumhuriyet değil, sosyal ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir cumhuriyet oluşunu devamlı olarak korkmadan söyleyeceğiz\" dedi.

Afyonkarahisar Alimoğlu Kültür ve Sanat Araştırma Derneği (AKSAM) toplantı salonunda ADD\'nin Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısına katılan Genel Başkanı Süheyl Batum, dernek üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıdaki konuşmasında ADD\'nin bir parti olmadığını söyleyen Batum, \"İçimizde farklı farklı partileri tutan arkadaşlar olabilir. Ama biz bir şeye inanıyoruz. Atatürk cumhuriyeti, Atatürk devrimleri, Atatürk\'ün ilkeleri ilelebet bu ülkede yaşayacaktır\" dedi.

Hiçbir siyasi partinin arka veya ön bahçesi olmadıklarını kaydeden Batum, \"Biz Türkiye\'nin demokratik, laik, kölelerin yer aldığı bir cumhuriyet değil, sosyal ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir cumhuriyet oluşunu devamlı olarak korkmadan söyleyeceğiz\" diye konuştu.

İstanbul\'daki Atatürk Havalimanı\'nın yeni yapılan havalimanına taşınmasının ardından adının değişeceği ve Atatürk isminin kaldırılacağını savunan Süheyl Batum, ancak ADD olarak bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından ADD\'ye verdiği destekten dolayı iş insanı İbrahim Alimoğlu\'na Genel Başkan Süheyl Batum tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Batum\'un salona gelişi

- Batum\'un üyeler tarafından karşılanması

- İstiklal Marşı okunurken detay

- Batum\'dan detay

- Salondakilerden detay

- Batum\'un ADD\'ye destek olan iş adamına plaket verirken

- Batum\'un konuşması

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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