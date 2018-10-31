YURT BÜLTENİ 16

KOBANİ\'DE 2 NOKTADAKİ TERÖRİSTLER VURULDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Kobani kentinin batısındaki 2 köyde bulunan terörist hedefler imha edildi.

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan, terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD denetimindeki Kobani kentinin Siftek ve Körali köylerinde, teröristlerin bulunduğu alanlardan Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu birlikler 2 noktada bulunan terörist hedeflere topçu ateşiyle misilleme yaptı. Hedeflerin imha edildiği misilleme ile bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Sınır hattında konuşlu askeri araca yönelik taciz ateşi açılması üzerine TSK birliklerince saldırının yapıldığı Kobani\'nin batısındaki Siftek ve Körali köylerinde PKK/PYD mensubu 4 teröristin öldüğü, 6 teröristin ise yaralandığının tespit edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Suriye sınır hattında yükselen dumanlar

- Top atışı yapılması

- Sınır hattında askeri araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 173MB, 25 MB

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KUCAĞINDA BEBEKLE EŞİNDEN DAYAK YEDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI (EK)

SERBEST BIRAKILDI

Kahramanmaraş\'ta eşi A.K.\'yi döverek bayıltan Musa K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Musa K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş\'ta Musa K.\'nin kucağında bebek olan eşi A.K.\'yi döverek bayıltmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada A.K. ve bebeği Y.K.\'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

\"Olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, A.K.\'nin olay hakkında şikayetçi olmadığı ve herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığı, gözaltına alınan şüpheli M.K.\'nin işlediği fiil sebebiyle soruşturma işlemlerinin ise devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

KAHRAMANMARAŞ/DHA

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ŞULE ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getirdikten sonra fenalaşıp, yaşamını yitiren 36 yaşındaki Şule Siray Arıkan İleri, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya\'nın Kaş ilçesi\'ndeki Palamut Mahallesi İlkokulu\'nda 13 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Şule Siray Arıkan İleri, geçen 29 Ekim\'de, saat 16.30 sıralarında, Fethiye\'deki özel bir hastanede biri kız diğeri erkek ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Daha sonra servisteki odasına alınan Şule Öğretmen, ikizlerini kucağına alarak emzirdi. Saat 21.30 da ise nefes alamadığını söylemesi üzerine yoğun bakıma alındı. Burada yapılan müdahalelere rağmen genç kadın, yaşamını yitirdi. Muğla Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından Şule Öğretmen\'in yakınları tarafından alınan cenazesi, bugün memleketi Fethiye getirildi. Bugün öğlen

Yeni Camii\'de İleri için cenaze töreni düzenlendi. Törene, yoğun bir katılım olurken İleri\'nin kendisi gibi öğretmen olan eşi Mevlüt Başer İleri ayakta durmakta zorlandı. Kendisi de ikiz olan, 3.5 yaşında bir kızı olan Şule Öğretmen\'in, ikiz bebeklerine isim veremeden hayatını kaybetmesi nedeniyle duygu dolu anların yaşandığı cenazede gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Şule Öğretmen ilçe mezarlığında toprağa verildi.

EŞİ HASTANEDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Şule Öğretmen\'in eşi Mevlüt Başer İleri de cenazenin ardından yaptığı açıklamada hastanede yaşadıklarını anlattı. İleri \"Eşimde kalple ilgili bir rahatsız yoktu. Sezaryenle doğum yaptı. Eşim biraz zayıftı. Doğum, saat 16.30 gibi oldu. İkiz bebekler sıhhatli doğdu. Eşim de iyiydi. Daha sonra küçük sıkıntıları oldu. Öksürüğü vardı. Doğumdan 3-5 saat sonra ayağa kaldırdık. Yürüttük. Anestezi yapıldığı için iyiydi, yürüdü ancak yatağına yatırdıktan 5-10 dakika kadar sonra \'Nefes alamıyorum, zorlanıyorum\' demeye başladı. Hemen doktorlarına haber verdik. Yoğun bakıma alındı. Bana kalbinin yetersiz olduğunu, yüzde 20 çalıştığını söylediler. Kalp daralması olabileceğini, vücuttaki sıvıyı atacak kadar pompalayamadığını belirttiler. Eşimi kaybettik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden görüntü

-Mevlüt Başer İleri\'nin eşinin cenazesinde gözyaşı dökmesi

-Şule öğretmenin eşi Mevlüt Başer İleri ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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AKYAZI\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, polisin operasyonu ile 2 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyfeler Mahallesi\'nde E.K. ve T.D.\'nin evlerine baskın düzenledi. E.K. ve T.D.\'nin evlerinde yapılan aramada 2 kilo esrar, 1 adet hassas terazi, paketleme malzemeleri ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve T.D. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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2 kişinin adliyeye sevk edilmesi

(Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Vali Günaydın, BAKA yönetimiyle vedalaştı



KAYSERİ\'ye atanan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, dönem başkanlığını da yaptığı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı\'nın (BAKA) ekim ayı toplantısında yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı.

BAKA\'nın Ekim Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Burdur Valiliği\'nde gerçekleştirildi. Son kararnameyle Kayseri Valiliğine atanan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, BAKA\'nın toplantısına son kez başkanlık etti ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı. Toplantıya Isparta Valisi ve BAKA Dönem Başkanı Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci ile uzmanlar katıldı.

Günaydın, \"Antalya, Isparta ve Burdur\'da üretim kapasitemizin, rekabet gücümüzün artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ihracat ve turizm alanında ajans olarak yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Bölgemiz ihracat artışında Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koyuyor. Turizmde her geçen gün Antalya\'nın çok önemli bir artışı var. Bunun yanında Burdur ve Isparta\'da da özellikle iç turizmde, gül, lavanta ve ekoturizm alanlarında ciddi bir artış elde ettik. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Bunun için de hizmet sektöründe kaliteyi artırmamız gerekiyor. İşletmelerimize, şirketlerimize ajans olarak destek olmamız, yol göstermemiz gerekiyor ve bunu şimdiye kadar gerçekleştirdik\" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve acentelerin kentlere yaptığı ziyaretler ve turizm çalıştaylarının çok önemli kazanımlar oluşturduğunu aktaran Vali Günaydın, \"Amacımız bunu sürdürebilir kılmak. Değişik alanlarda çalışmalar yaparak turizm çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Bölgemizde kış turizmi, yaz turizmiyle ilgili avantajlarımız var. Bu avantajlarımızı iyi kullanıp, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda bölgemizde ihracat çok değil. İhracat kapasitemizin artırılması için çalışmalarımız ve desteklerimiz devam ediyor\" diye konuştu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Günaydın\'a yönetim kurulu üyeleri adına plaket takdim etti. Yeni görevinde Günaydın\'a başarı dileyen Şıldak, \"Görev süresi içerisinde ajansımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Vali Günaydın\'ın konuşması

- Plaket takdimi

- Vali Şıldak\'ın konuşması

- Toplantıya katılanlar

214 MB /// 3.39\"



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Çiçek açıp, meyve veren erik ağacı şaşırttı

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde yaşayan Volkan Kapucuoğlu (27) dedesinin bahçesinde çiçek açıp meyve veren erik ağacını görünce şaşkına döndü.

Kış mevsimine yaklaştığımız şu günlerde meyve veren erik ağacı Bayramiç Yiğitler köyünde merak uyandırdı. Dalından kopardığı eriğin tadına bakan Volkan Kapucuoğlu, durumu kahvehanede köylülere anlattı ancak kimseyi inandıramadı. Kapucuoğlu\'na inanamayan köylüler de bahçeye gelip erik ağacındaki lezzetli meyveleri görünce onlar da aynı şaşkınlığı yaşadı.

\'BAHAR ERİĞİ GİBİ\'

Eriklerin bahar aylarında çıkan erikten hiç bir farkı olmadığını söyleyen Volkan Kapucuoğlu, Dedemden kalma evi tamir ederken, bahçedeki erik ağacının çiçek açıp, meyve verdiğini görünce çok şaşırdım. Erik ağacında çok yaprak olmamasına rağmen, az da olsa, erik vermiş. Eriğin tadına baktım. Bahar aylarındaki erik tadından hiç bir farkı yoktu. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Bu mevsimde erik ağacının çiçek açıp, meyve vermesi ilginç dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Erik ağacı ve eriklerden görüntü.

-Volkan Kapucuoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)

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