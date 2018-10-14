YURT BÜLTENİ-10 

Umuda yolculuk, İzmir\'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (7)



KAMYON DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI

İzmir\'de kasasında Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı kazanın ardından olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. Mustafa Yılmaz\'ın kontrolünden çıkıp, dere yatağına uçan 09 S 0574 plakalı kamyon da uçtuğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı. Ters devrilen kamyonun kasasının altında kalan ve çevreye savrulan cesetler savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonun dere yatağından kaldırılmasıyla kamyonda ve yolda incelemeler yapılıyor. Kazanın yaşandığı karayolunda herhangi bir fren izine rastlanmazken, kamyonun bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına uçtuğu belirlendi.

Sürücü Yılmaz\'ın ilk ifadesinde söylediği, \"Önüme beyaz bir araç çıktı, çarpmamak için direksiyonu kırdım\" sözleri üzerine ise bu etkenin kazaya neden olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan kazanın görgü tanığı Mehmet Eker, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Eker kaza sonrasında yoldan geçerken yaralı bir kişinin önüne çıktığını ve sadece kendisinin yaralı olduğunu söylediğini ifade etmişti. Kazanın yaşandığı yerde trafik tek şeritten veriliyor devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekibi kazanın yaşandığı yerde kırılan bariyerleri kaldırarak, herhangi bir olumsuz durumum yaşanmaması yeni bariyerler taktı.

SÜRÜCÜ SABIKALI ÇIKTI

Kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz\'ın çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu da inceleme sonrası ortaya çıktı. Sürücünün kamyon kullanabilmek için gerekli \'C sınıfı\' ehliyeti yerine de otomobil kullanabildiği \'B sınıfı\' ehliyeti olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kamyon çıkarılırken

- Kamyonun olay yerinden götürülmesi

- Yeni bariyerlerin takılması

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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Diriliş Kilisesi\'ndeki ayinde Brunson için dua (2)



BRUNSON\'IN YAZDIĞI İLAHİNİN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'ın ülkesine gidişinin ardından 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi\'nde bugün yapılan pazar ayininde Brunson\'ın tutukluyken yazdığı ilahiler okundu. Brunson\'ın tutuklu iken Hz. İsa\'yla yönelik olarak İngilizce yazdığı ancak kilisede Türkçe seslerilen \'Layıksın her şeyime\' adlı ilahinin sözleri şöyle:

\"Layıksın her şeyime

Sen layıksın, layıksın her şeyime

Acımı, gözyaşlarımı sana sunarım

Acılarına ortak olmanın anlamını öğret

Tanrı kuzusu, layıksın her şeyime

Sen layıksın, layıksın her şeyime

Baba\'ya evlat oldum, kralıma kardeş

Seninle acı çekiyorsam seninle de yüceleceğim

Tanrı oğlu, layıksın her şeyime

Sen layıksın, layıksın her şeyime

Perişan kalbim tükenmiş üzüntüyle

İstiyorum senin gibi dayanmak sonuna kadar

Sadık olmak ve yaşam tacını almak

Sen layıksın, layıksın her şeyime

En karanlık anlarımda beyanım şu;

Beni seven İsa\'m her zaman sadık, iyi ve gerçek

Senin oldum, layıksın her şeyime

Sen layıksın, layıksın her şeyime

Sen layıksın, layıksın her şeyime

Ne sunayım varlığını benim için veren İsa\'ya

Buradayım, layıksın her şeyime

Senin önünde durmaya o gün layık olmak isterim

Pişmanlık duymadan yarışı bitirmek

Senden \"Aferin, sadık dostum\" onayını işitmek

İsa sevincim, koştuğum ödül sensin.\"

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)

(FOTOĞRAF)

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Damadın kafasında yumurta kırıp, una buladılar

İzmir\'de görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, memleketi Bursa’nın İznik ilçesinde nişanlısı Zehranur Uğur ile dünya evine girdi. Damat Mustafa Ünal’a, düğün öncesi yapılan geleneksel şakalar ise \'pes\' dedirtti.

İzmir\'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'nda görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, memleketi İznik’te, Zehranur Uğur (22) ile dünya evine girdi. Düğün günü gelin alma merasimi öncesinde arkadaşlarının pes dedirten şakalarına maruz kalan 25 yaşındaki damat Mustafa Ünal’ın kafasında yumurtalar kırılıp una bulandı, ağzına emzik verildi, ardından da koli bandı ile bağlandı. Daha sonra bir aracın üzerine çıkartılan damat Ünal, eşine \'evlilik kuralları\'nı okurken \"Hafta sonları yemekleri yapıp bulaşıkları yıkayacağıma, maaşımın yarısını sana vereceğime, her tartışmamızda haklı olsam bile özür dileyeceğime, her iş çıkışı eve çiçekle geleceğime, akşamları evde çay kahve yapacağıma, senden sonra en çok seveceğim kadının da kızımız olacağına söz veriyorum\" dedi. Damat bu şakaların ardından arkadaşları tarafından hamama götürüldü.

Damat Ünal’ın bu halini görenler şok oldular. Ancak damatlara yapılan bu şakaların bölgede yüzyıllardır süren geleneksel şakalar olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ ADI: 1410damatsaka

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Damada yapılan şakalar

-Düğünden gelin ve damat görüntüsü

HABER/KAMERA: Mehmet BULDU

İZNİK/BURSA/DHA

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Şırnak\'ta İYİ Parti ilçe başkanları istifa etti



Şırnak\'ta, merkez ilçe dahil olmak üzere Cizre, Silopi, Uludere, Beytüşşebap ve İdil\'in İYİ Parti ilçe başkanlarının da aralarında olduğu toplam 860 partili, düzenledikleri basın toplantısında, yönetime tepki göstererek, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Şırnak İYİ Parti il başkanlığında bir araya gelen Cizre, Silopi, Uludere, Beytüşşebap ve İdil ilçe başkanları, basın açıklaması yaptı. Partililer adına konuşan İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Yetik, 24 Haziran seçimlerinden sonra partilerinin genel merkezi tarafından 81 ilin il başkanlarının istifası istendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

\"Yapılan istişareler sonucu tüm ilçe başkanlarımız ve gençlik kolları başkanlarımızın ortak aklıyla, yerelde karşılığı olan ve partimizi ileri noktalara taşıyacak olan ismi parti genel merkezimize ilettik. İl başkanlığı için ortak akıl ve istişare sonucu tavsiye ettiğimiz isimden farklı olarak, parti genel merkezi tarafından bir oldu bitti ile tabanda hiçbir karşılığı olmayan, şahısa yönetimi teslim etmesi sonucu bu kararı alma gereği hasıl olmuştur. Partimiz genel merkezinden yerel halkın iradesine yönelik, yerelden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda karar verilmesini beklerken, parti genel merkezinin şahsi menfaatler doğrultusunda karar alarak, büyük bir hayal karıklığa sebep olmuştur.Tüm bu sebeplerle toplamda 6 ilçe başkanı ve 860 üye, ilimizin tüm ilçe başkanları ve gençlik kolları başkanları olarak bugünden itibaren İYİ Parti Şırnak il teşkilatından istifa ettiğimizi bildiriyoruz.\"

Daha sonra konuşan İYİ Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı İsmail Kabul ise \"Biz İYİ Parti\'ye kapımızı kapatmadık. Biz iki ay bekleyeceğiz. Hatalarını görürlerse geri döneriz. Görmezlerce iki aydan sonra bizim kapımız tüm partilere açıktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Parti binası

-Katılımcılar

-Açıklama yapılması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Sekvan KÜDEN/Şırnak,(DHA)

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Apartman sahibi ve komşusu tamir yaparken çatıdan düştü



Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde, tamir için çıktıları 3 katlı binanın çatısından düşen apartman sahibi Osman Aydemir (55) ile komşusu Ahmet Güneş (50), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi Fırat Sokak\'ta meydana geldi. Osman Aydemir, sahibi olduğu 3 katlı binanın çatısına tamir için komşusu Ahmet Güneş ile birlikte çıktı. İkili, çatıda çalışırken, dengelerini kaybedince düştü. Zemine çakılan Aydemir ile Güneş ağır yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahelenin ardından sağlık görevlileri, Osman Aydemir\'i ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne, Ahmet Güneş\'i ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aydemir ve Güneş\'in sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazanın meydana geldiği 3 katlı bina

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:Erol Polat-Darıca-DHA

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Şırnak\'ta toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi



Suriye üzerinden gelen toz bulutları, Şırnak\'ın merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin düştüğü yerleşim merkezlerinde park halindeki araçların üzeri tozla kaplanırken, toz bulutu nedeniyle havanın kararması üzerine yol ve parklarda aydınlatma için lambalar yanmaya başladı.

Merkez ve ilçelerde akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınası, sabah saatlerine doğru yerini toz bulutuna bıraktı. Toz bulutunun büyük ölçüde etkisini gösterdiği Şırnak merkez ve ilçelerinde, görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte araçlar ve araç sürücüleri kazalara neden olmamak için hız limitlerini düşürüp, araç farlarını yakarak yollarına devam ettiği görüldü. Park halindeki araçların üzeri tozla kaplanırken, yol ve parklardaki aydınlatma lambaları da açıldı.

\"YAŞLILAR VE AKCİĞER HASTALARI DIŞARI ÇIKMASIN\"

Etkili olan toz bulutu ile ilgili uyarılarda bulunan Şırnak Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Gündoğdu, mecbur kalmadıkça özellikle de solunum ilgili hastalar ile yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiğini belirterek, Son günlerde Şırnak\'ta gördüğümüz toz bulutu öncelikli olarak çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Hava kirliliği başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olmakta. Kronik akciğer hastalığı bulunan hastalarda hava kirliliği ataklara neden olmakta. Astımı ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan hastaların toz bulutu olduğu zamanlarda çok fazla dışarı çıkmamaları, toz bulutuna maruz kalmamaları gerekir. Havadaki toz partikülleri akciğere yerleşerek ataklara neden olmakta ve acil başvurularını arttırabilmekte. Halk sağlığı olarak bilenen toz bulutundan öncelikli olarak tüm halkımızın korunması, kronik akciğer hastalığı bulunan bireylerin bu konuda daha dikkat göstererek olabildiğince evlerinden çıkmamaları eğer çıkacaklarsa da maske kullanmaları faydalı olacaktır\" dedi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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